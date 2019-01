CES 2019: ASUS VivoBook e Chromebook Flip

Luca Colantuoni,

Oltre ai nuovi ZenBook e ai gaming laptop, ASUS ha annunciato al CES 2019 di Las Vegas tre notebook della serie VivoBook e il Chromebook Flip C434, aggiornamento del precedente Chromebook Flip C302.

ASUS VivoBook 14, 15 e 17

La nuova serie VivoBook comprende tre modelli con schermo NanoEdge da 14, 15,6 e 17,3 pollici, tutti con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Grazie allo spessore ridotto delle cornici è stato ottenuto uno screen-to-body ratio tra l’85% e l’87%. La cerniera ErgoLift solleva la parte posteriore dei notebook, consentendo una digitazione più comoda. La tastiera è full size, ma solo i modelli da 15,6 e 17,3 pollici hanno anche un tastierino numerico sul lato destro. Il modello da 14 pollici ha invece un NumberPad illuminato nel trackpad.

ASUS offre configurazioni con processori Intel Core i3-8145U, Core i5-8265U e Core i7-8565U (Whiskey Lake), schede video NVIDIA GeForce MX110/130 con 2 GB di memoria dedicata, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB e hard disk fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono inoltre presenti tre porte USB (3.1 Type-C, 3.1 Type-A e 2.0), card reader microSD, jack audio e uscita HDMI. Prezzi e disponibilità verranno comunicati in seguito.

ASUS Chromebook Flip C434

Il Chromebook Flip C434 è un convertibile con telaio in alluminio e schermo NanoEdge da 14 pollici (1920×1080 pixel) che può essere ruotato fino a 360 gradi, in modo da trasformare il notebook in tablet. Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Intel Core M3-8100Y, Core i5-8200Y e Core i7-8500Y (Amber Lake), fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage, espandibile con schede microSD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0. Sono inoltre presenti tre porte USB (due 3.1 Type-C e una 3.1 Type-A) e il jack audio. La tastiera full size è retroilluminata. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, ma è possibile installare anche le app Android. Il Chromebook Flip C434 sarà disponibile nei prossimi mesi ad un prezzo base di 569 dollari.