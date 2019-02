Google Voice iOS: call anonime e Material Theme

Marco Locatelli,

Dopo l’implementazione del Material Theme per Android e l’arrivo delle chiamate VoIP, Google Voice annuncia altre due novità: le chiamate anonime e il Material Theme anche per l’app su iOS.

Come scrivono i ragazzi di 9to5Google, nella versione 2019.07 di Google Voice per Android rilasciata all’inizio di questa settimana c’è una stringa di codice che fa riferimento ad una funzione “anonymous caller ID” che consente agli utenti di nascondere le chiamate. Al momento la feature non è ancora disponibile su Android, ma è già attiva nel client iOS dopo l’aggiornamento di oggi.

Se fino ad oggi gli utenti su Voice ed altri operatori erano obbligati a comporre la combinazione #31# davanti al numero di telefono per effettuare le chiamate in forma anonima, con la nuova opzione di Voice nascondere il numero in uscita sarà molto più facile e si potrà risparmiare molto tempo. La funzione è già attiva su iOS e presto dovrebbe arrivare anche per le versioni Android e web del servizio.

Altra novità, sempre per quanto riguarda la versione iOS, l’introduzione del Material Theme dopo essere arrivato qualche settimana fa sull’app per Android. Come per l’app del robottino verde, il cambiamento più importante è l’introduzione della nuova barra inferiore animata che utilizza le icone del Material Theme caratterizzate da contorni più decisi rispetto a prima.

La parte superiore dell’app, invece, mostra ora una barra per cercare messaggi e contatti. A destra compare l’avatar dell’utente per uno switching più veloce (no disponibile su Android), mentre l’icona del menu “hamburger” si trova sulla sinistra. Anche qui cambia il pulsante fluttuante per la composizione dei testi nella scheda Messaggi, che diventa una matita invece di una bolla di testo come in precedenza.