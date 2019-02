MediaWorld Red Price, sconti online e nei negozi

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato la promozione Red Price valevole sia nei negozi che online. Il nuovo volantino delle offerte sarà valido dalla giornata di oggi sino al prossimo 20 di febbraio. Tra gli smartphone si menzionano il OnePlus 6T a 579 euro, l’Honor 9 Lite a 169 euro, il Samsung Galaxy A7 a 299 euro, l’iPhone XR 64 GB a 1129 euro e l’iPhone XS Max 256 GB a 1399 euro.

Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 32 GB WiFi al prezzo di 319 euro. Se l’obiettivo è acquistare un nuovo computer Windows 10, MediaWorld suggerisce diverse opportunità. Per esempio, il nuovo Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è venduto a 1399 euro. In alternativa, il notebook HP PAVILION 15-CX0996NL con Intel Core i7 e 8 GB di RAM è offerto a 899 euro. Gli appassionati di gaming, invece, posso rivolgere la loro attenzione sulla console PS4 con un gioco al prezzo di 289 euro.

In alternativa, la Nintendo Switch con un gioco potrà essere acquistata al prezzo di 349 euro. Gli amanti della fotografia potranno, invece, apprezzare la presenza nel volantino di MediaWorld della fotocamera digitale SONY DSC-HX350 BLACK a 299 euro.

Presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione per chi punta a trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, il modello PHILIPS 50PUS6703/12 con schermo da 50 pollici 4K è offerto dalla catena di elettronica al prezzo di 459 euro.

Non mancano poi tante proposte su smartwatch, accessori, smart speaker, videogiochi e tanto altro ancora. Tra i droni, in particolare, spicca l’offerta sul DJI Mavic 2 Zoom venduto al prezzo di 1200 euro.

Si evidenzia che per le spese sopra i 299 euro è possibile l’acquisto a rate a tasso zero.