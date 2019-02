Nikon presenta il nuovo Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S

Antonino Caffo,

Nikon ha annunciato l’arrivo del nuovo obiettivo Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S per le sue fotocamere mirrorless full-frame. L’obiettivo è il primo a presentare il nuovo rivestimento Arneo e anteprima di una serie di accessori di ripresa dedicati alla serie Z, che vedremo man mano del corso di quest’anno.

Il sensore più recente integra l’esclusivo rivestimento Nano Crystal di Nikon, che promette di ridurre i riflessi e le immagini in sovraesposizione. Come ha spiegato la compagnia:

Se puoi portare con te solo un obiettivo, non puoi non scegliere il Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S, combinazione ideale di prestazioni compatte e professionali. Con questo nuovo prodotto, ogni elemento di una scena viene riprodotto perfettamente e la totale protezione dalle condizioni atmosferiche rende questo obiettivo pronto per essere utilizzato ovunque.

Una gran punto di forza di questo nuovo obiettivo è la sua portabilità: è il 24,7% più leggere e il 18,4% più corto del popolare AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR. A livello tecnico, il Nikkor include 17 elementi in 15 gruppi (inclusi 2 ED asferici), un rivestimento extra che respinge polvere, acqua, grasso e sporco, e una cornice di bordo praticamente senza angoli fissi, seppur riesca a riparare e a dar respiro anche al fuoco mini di f/2.8. La luce viene contrastata in modo efficace con un ampio innesto a baionetta Z-Mount, insieme al diaframma circolare a 9 lamelle, consente prestazioni anche in condizioni di luce scarsa, oltre a garantire un effetto bokeh fluido e naturale, anche ai bordi del fotogramma.

Queste le funzioni principali:

Ultra nitidezza: da bordo a bordo del fotogramma.

Resa anche nei primi piani (distanza minima di messa a fuoco di 0,38m)

Design ottico avanzato: 17 elementi in 15 gruppi con trattamenti antiriflesso ARNEO e Nano Crystal Coat

Anello di controllo personalizzabile: messa a fuoco manuale (predefinita)

Pulsante L-Fn (Lens Function): possibilità di assegnare fino a 21 funzioni diverse

Pannello di visualizzazione delle informazioni OLED

Struttura robusta e compatta: con una protezione completa da polvere e umidità