Sony Xperia 10 e 10 Plus, specifiche e prezzo

Luca Colantuoni,

Sony annuncerà almeno due smartphone di fascia media al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. I nomi dovrebbero essere Xperia 10 e 10 Plus, come trapelato ieri. Oltre ai render, il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le principali specifiche e i possibili prezzi europei dei due dispositivi.

La novità principale degli Xperia 10 e 10 Plus è rappresentata dallo schermo con rapporto di aspetto 21:9, denominato CinemaWide. Per il primo modello si prevede una diagonale di 5,9 pollici, mentre il secondo dovrebbe avere un display da 6,5 pollici, entrambi con risoluzione di 2560×1080 pixel. A giudicare dalle immagini, le cornici laterali e inferiore sono piuttosto ridotte. Quella superiore ha invece uno spessore superiore alla media e ospita la capsula auricolare e la fotocamera frontale da 8 megapixel.

I due smartphone avranno una doppia fotocamera posteriore: sensori da 13 e 5 megapixel per Xperia 10, sensori da 12 e 8 megapixel per Xperia 10 Plus. Nonostante la risoluzione inferiore, la fotocamera principale del modello Plus ha una qualità superiore. La fotocamera secondaria verrà utilizzata per catturare l’informazione sulla profondità (effetto bokeh). In entrambi i casi è supportata la registrazione video a risoluzione 4K.

Se le indiscrezioni verranno confermate da Sony, gli utenti rimarranno probabilmente delusi dalle rimanenti specifiche. La dotazione hardware di Xperia 10 dovrebbe infatti comprendere un processore Snapdragon 630, 3 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per Xperia 10 Plus si prevedono invece un processore Snapdragon 660, 4 GB di RAM e la stessa memoria flash. Sony non avrebbe quindi scelto SoC più recenti, come gli Snapdragon 632/670/675/710.

Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie. Questi i possibili prezzi europei: 349,00 euro (Xperia 10) e 429,00 euro (Xperia 10 Plus). Si tratta di cifre piuttosto alte (in Italia saranno ancora più elevate) se rapportate alla dotazione hardware prevista.