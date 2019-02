Acer e Digital Bros per salvare l’ambiente

Antonino Caffo,

Qualche mese fa Acer e Digital Bros Game Academy hanno stretto una partnership per realizzare progetti a supporto della salvaguardia dell’ambiente. Oggi questa collaborazione entra nel vivo con Acer Humanity Project.

La partnership prevede una serie di iniziative che vanno sia dall’inclusione dei ragazzi in ambiti di studio e formazione di nuove figure professionali, quelle inerenti i corsi tenuti alla Game Academy, sia a sviluppare contenuti che puntino sull’importanza della responsabilità sociale in tema ambientale, in modo particolare verso la comprensione che la tecnologia può compiere passi innovativi in avanti anche senza impattare pesantemente sul pianeta.

Siamo molti soddisfatti della collaborazione con Digital Bros Game Academy nel progetto Acer Humanity di Corporate Social Responsability per promuovere la salvaguardia del nostro pianeta” – ha detto Marco Cappella, Country Manager di Acer Italia – abbiamo promosso questo progetto perché crediamo che sia nostra responsabilità contribuire a proteggere la terra. Vogliamo infatti avvicinare noi stessi e i nostri ragazzi ai valori incentrati sull’umanità attraverso l’educazione e l’insegnamento della salvaguardia dell’ambiente. In Acer ci impegniamo a proteggere il pianeta attraverso l’innovazione dei prodotti e l’ottimizzazione delle risorse. Ad esempio, abbiamo ridotto l’ingombro dei nostri desktop con conseguente riduzione del materiale di imballaggio; utilizziamo il 100% di energia rinnovabile in 15 paesi; abbiamo creato nuovi centri di riciclaggio e abbiamo piantato quasi 19.000 alberi in tutto il mondo nel 2018. La collaborazione con Digital Bros Game Academy segue questo filone e si basa quindi sulla realizzazione da parte dei ragazzi di videogiochi a tema con lo scopo di educare i giovani, attraverso esperienze di gioco, al rispetto e alla protezione del nostro pianeta.

Nella pratica, lo scopo di Acer è educare le prossime generazioni a rispettare e a proteggere l’ambiente, attraverso esperienze di gioco in cui vengono svolte azioni concrete per salvare il pianeta.

Siamo molto contenti di portare avanti la nostra collaborazione. Grazie a questa nuova sfida, i nostri ragazzi forniranno ad Acer nuovi contenuti educativi che potranno utilizzare nelle loro iniziative legate ai progetti di Social Responsability – ha dichiarato Geoffrey Davis, Direttore Generale di Digital Bros Game Academy.