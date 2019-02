Da Panasonic nuove cuffie e giradischi Technics

Antonino Caffo,

Il marchio di Panasonic, Technics, ha presentato durante la convention globale della compagnia a Francoforte, nuovi modelli di cuffie e giradischi, per gli appassionati e nostalgici dell’audio di una volta, trasportato nella qualità delle tecnologie odierne.

Technics ha dunque svelato le F70N e F50B, due prodotti in grado di supportare suono wireless LDAC/aptX HD, che è l’equivalente all’alta risoluzione. Entrambe sono dotate di trasduttori dinamici da 40 mm e diaframma in modalità Composite Performance Film, ovvero un materiale composito laminato che garantisce un’elevata rigidità e ampio smorzamento interno. Non c’è che dire, i diffusori sono costruiti con materiali di prestigio, con le parti esterne fatte di alluminio e cuscinetto in morbida schiuma poliuretanica a bassa elasticità, che garantisce confort ed ergonomia quando indossate.

A livello tecnico, supportano LDAC e Qualcomm, apt-X HD con campionamenti fino a 96 kHz/24 bit per LDAC e fino a 48 kHz/24bit per apt-X HD. Ma nel particolare, la F70N è caratterizzata dalla tecnologia casalinga di cancellazione rumore ibrida attiva a banda larga, che combina due diverse soluzioni per ottenere la riduzione del rumore: il sistema di pre-controllo sfrutta un microfono posizionato all’esterno, mentre il sistema a riscontro sfrutta un microfono posizionato vicino al trasduttore a ridosso dell’orecchio. Il circuito interno è stato progettato per assicurare migliori prestazioni di cancellazione del rumore.

La forma dei padiglioni è stata progettata per essere ergonomica e gli interni sono stati rivestiti in schiuma poliuretanica a bassa elasticità per garantire la perfetta vestibilità sulle orecchie. I padiglioni migliorano l’isolamento, le prestazioni di assorbimento acustico e garantiscono ulteriore comfort. Il meccanismo del giunto sferico consente movimenti tridimensionali del padiglione per un confort ottimale e a qualsiasi angolazione dell’orecchio. Le nuove cuffie Technics F50 e F70 saranno commercializzate nel mercato Italiano a partire dal mese di maggio a prezzi da definire.

Sempre in ambito audio, ecco il nuovo giradischi Technics SL-1210MK7. che utilizza una tecnologia di controllo motore di ultima generazione, derivata dallo sviluppo dei lettori Blu-ray Disc Panasonic. Al suo interno ha un microcomputer che assicura elevate prestazioni durante la normale rotazione, per rispondere a varie esigenze di un DJ, come lo scratching.

La coppia di avvio e la velocità di arresto possono essere regolate in maniera indipendente per assecondare le preferenze d’uso. Il braccio è di tipo universale ad equilibrio statico con forma a S. L’SL-1210MK7 è caratterizzato da pulsanti con una disposizione analoga ai modelli Serie 1200 e, grazie alla trama opaca e alla LED impostata in rosso o in blu, il giradischi può assumere un look sicuramente audace. Arriverà in Italia a giugno.

Inoltre, dopo l’annuncio globale al CES di Las Vegas, Technics ha presentato anche il nuovo Sistema Giradischi a Trazione Diretta Premium Class SL-1500C. Si tratta di un prodotto che assicura qualità del suono elevata grazie a rapporto S/R e all’elevata precisione di rotazione del sistema a trazione diretta, utilizzato esclusivamente da Technics in tutti i suoi giradischi. Il telaio, che serve a ridurre le vibrazioni esterne, arriva dalle stesse tecnologie di miglioramento della qualità audio sviluppate con i giradischi Hi- End di Panasonic, simile alla funzione grazie alla quale, quando il braccio raggiunge la fine del disco, si solleva automaticamente tramite l’Auto-lift1. Il Sistema Giradischi a Trazione Diretta arriverà a maggio.