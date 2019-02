Da Panasonic nuove soundbar Dolby Atmos DTS:X

Antonino Caffo,

Alla convention globale tenutasi a Francoforte, Panasonic ha presentato due nuove soundbar con Dolby Atmos, DTS:X e Chromecast integrato. Si tratta delle HTB900 e HTB700.

L’HTB900 è il modello di punta, con sintonizzazione con tecnologia Technics e capacità di potenziamento per musica e film, offrendo al contempo 505 watt di suono a sei diffusori midrange e da 65mm a focolare frontale, supportati da due tweeter. La soundbar vanta inoltre una vasta gamma di connettività, Google Assistant e soprattutto Chromecast integrato, il che vuol dire poter facilmente inviare contenuti dal telefono alla cassa, da servizi come Spotify o Google Play Music. L’HTB700 fa un leggero passo indietro a livello tecnico, con 376 watt da tre driver midrange da 65 mm. L’offerta minore (ma solo rispetto alla 900) non supporta Google Assistant ma integra ancora il Chromecast.

Entrambi sono dotati di un subwoofer wireless da 16 cm e offrono 2 ingressi HDMI e 1 uscita HDMI (ARC), con supporto per passthrough 4K e Bluetooth. Sia la 800 che la 700 montano diffusori che attivano l’audio per far rimbalzare i canali ad altezza soffitto e creare quell’esperienza sonora coinvolgente che prende il nome di Dolby Atmos. Tutte e due possono essere montate a parete e sono rifinite con una griglia in tessuto nero per dare al tutto un look contemporaneo. Con la gamma TV 2019 di Panasonic con Dolby Atmos, queste soundbar fanno la loro massima figura, una delle migliori offerte in tema di audio di qualità. Le nuove soundbar Panasonic HTB900 e HTB700 saranno commercializzate nel mercato Italiano a partire dall’estate 2019 ad un prezzo suggerito al pubblico di circa 799 euro e 599 euro, rispettivamente. HTB510, una versione più piccola ma molto simile alla HTB700 arriverà a maggio, indicativamente al pezzo suggerito di 299 euro.