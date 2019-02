MWC 2019, keynote in diretta per Microsoft

Filippo Vendrame,

Microsoft torna al Mobile World Congress 2019 di Barcellona e lo fa nel migliore dei modi annunciando che il suo keynote sarà trasmesso in diretta. L’appuntamento è fissato, come noto, per domenica 24 febbraio alle ore 18. La casa di Redmond ha già approntato una pagina attraverso la quale sarà trasmesso l’evento in diretta. La partecipazione della società americana alla fiera spagnola è molto importante in quanto aveva saltato diverse edizione dopo l’addio al settore mobile con la chiusura del progetto Windows Phone.

Dal keynote al MWC 2019 ci si aspetta molto, quindi, in quanto Microsoft non è solita partecipare ad eventi come questi senza annunciare qualcosa di importante. I riflettori sono, infatti, tutti puntati su Alex Kipman, uno dei papà di HoloLens, che potrebbe annunciare la nuova generazione del visore per la Mixed Reality della casa di Redmond. Gli indizi che il gigante del software annunci questo prodotto sono molti tra cui uno speciale video teaser condiviso proprio da Alex Kipman alcuni giorni fa in cui è presente un esplicito riferimento al mondo degli ologrammi.

HoloLens 2 dovrebbe essere una profonda evoluzione dell’attuale modello. Secondo alcune indiscrezioni, questo visore sarebbe stato progettato per superare alcuni limiti del modello oggi in commercio. In particolare sarebbero stati migliorati il comfort ed il campo visivo.

HoloLens 2 dovrebbe disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 850 e dovrebbe integrare anche una specifica nuova HPU (Holographic Processing Unit), cioè un particolare chip dedicato alla gestione degli ologrammi.

HoloLens 2 dovrebbe anche integrare un sensore Kinect appositamente sviluppato per essere utilizzato sui visori per la Mixed Reality.

Insomma, un prodotto particolarmente innovativo ed interessante che Microsoft potrebbe mostrare ufficialmente tra non molti giorni.