Microsoft al MWC: arriva HoloLens 2?

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato ufficialmente che terrà una conferenza stampa al prossimo Mobile World Congress 2019 di Barcellona. L’appuntamento è per domenica 24 febbraio alle ore 17. Negli ultimi anni, la casa di Redmond ha evitato l’appuntamento spagnolo dopo aver deciso di uscire dal settore mobile. In precedenza, infatti, il gigante del software sfruttava il palcoscenico della fiera di Barcellona per presentare novità riguardanti Windows Phone. L’annuncio del ritorno di Microsoft al MWC 2019 suona, dunque, come clamoroso ed un indizio su quello che potrebbe annunciare arriva da chi parteciperà alla conferenza stampa.

Oltre a Satya Nadella saranno presenti Alex Kipman e Julia White. Ed è proprio la presenza di Alex Kipman a fornire l’indizio decisivo su quello che Microsoft potrebbe annunciare. Alex Kipman è uno dei responsabili del progetto HoloLens ed è quindi molto probabile che al MWC 2019 di Barcellona, la casa di Redmond presenti HoloLens 2 o quanto meno riveli alcuni dettagli di questo nuovo e chiacchierato visore per la Mixed Reality. L’invito stampa non fornisce altri dettagli. Julia White lavora nella divisione cloud ed è quindi probabile che Microsoft parli anche di Azure.

La fiera di Barcellona potrebbe essere il palcoscenico ideale per parlare di HoloLens 2. La società sta lavorando da molto tempo a questo visore, nome in codice Sydney, che dovrebbe rappresentare un importante passo in avanti rispetto all’attuale modello. Secondo le ultime indiscrezioni, HoloLens 2 dovrebbe caratterizzarsi per un campo visivo più ampio ed essere più piccolo e comodo utilizzare. HoloLens 2 dovrebbe includere anche l’ultima generazione del sensore Kinect oltre ad un processore personalizzato dedicato alle funzioni di intelligenza artificiale.

Si dice, infine, che Microsoft utilizzerà il processore Snapdragon 850 di Qualcomm come cuore di HoloLens 2.