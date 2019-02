Qualcomm, reti Wi-Fi mesh con Amazon Alexa

Filippo Vendrame,

Qualcomm ha annunciato il primo kit di sviluppo per reti Wi-Fi mesh del settore, qualificato da Amazon, per integrare Alexa Voice Service (AVS) di Amazon. Il kit di sviluppo di reti mesh di Qualcomm offre ai produttori gli elementi costitutivi necessari per creare in maniera rapida ed economica sistemi Wi-Fi mesh con Alexa integrata, portando la praticità del controllo vocale sui dispositivi connessi di tutta la casa.

Il controllo vocale sta diventando un nuovo modo per i consumatori per poter gestire più facilmente i loro dispositivi domestici intelligenti. La disponibilità di questo kit di sviluppo permetterà alle aziende che producono sistemi Wi-Fi mesh di integrare più facilmente nei loro prodotti l’assistente vocale di Amazon. In questo modo, i clienti potranno gestire facilmente a 360 gradi i loro dispositivi per le smart home. Per esempio, potranno controllare la musica, porre domande, accedere a decine di migliaia di Skill e altro ancora. Il tutto con il solo ausilio di comandi vocali. Alexa è il perfetto complemento per i sistemi Wi-Fi mesh progettati per offrire una perfetta connettività in ogni angolo della casa nella massima sicurezza.

Il kit di sviluppo integra anche tutte le ulteriori funzionalità già annunciate da Qualcomm per i sistemi Wi-Fi mesh.

Nick Kucharewski, vice president and general manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies:

Le reti mesh sono diventate il nuovo standard per supportare la migliore esperienza connessa possibile in casa. Aggiungendo le funzionalità vocali avanzate di Amazon tramite Alexa Voice Service stiamo offrendo ai clienti nuove opportunità per abilitare nuove emozionanti esperienze di smart home controllate con la semplicità della voce. Integrando la nostra piattaforma mesh con Alexa creiamo un potente kit di sviluppo progettato per permettere ai produttori di dispositivi di portare sul mercato, in modo rapido ed economico, nuovi prodotti innovativi e soddisfare la velocità di sviluppo di questo mercato in rapida crescita.