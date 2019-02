Galaxy Watch Active, Buds, Fit e Fit e ufficiali

Filippo Vendrame,

I Galaxy S10 e il Galaxy Fold non sono stati gli unici protagonisti della presentazione di ieri sera di Samsung. La casa coreana, infatti, ha annunciato anche tre nuovi indossabili: Galaxy Watch Active, Galaxy Buds e Galaxy Fit/Galaxy Fit e.

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch Active era molto atteso e su di lui si era speculato molto nelle settimana passate. Trattasi di uno smartwatch dedicato agli sportivi, erede dell’apprezzato Gear Sport. Un prodotto, comunque, che spicca anche per design ed eleganza.

Trattandosi di un indossabile pensato per lo sport, Samsung ha implementato alcune specifiche funzionalità pensate per monitorare l’attività fisica e lo stato di salute delle persone. Da un certo punto di vista, il Galaxy Watch Active può essere visto come un coach personale in grado di guidare le persone verso il raggiungimento del benessere psico-fisico. Tra le funzionalità avanzate si mettono in evidenza il monitoraggio degli allenamenti, l’analisi del sonno e la gestione dello stress. Non mancano, poi, anche molte delle funzionalità premium presenti sul Galaxy Watch.

Dal punto di vista tecnico, Galaxy Watch Active sfoggia un display circolare borderless da 1,1 pollici AMOLED con risoluzione 360 X 360 pixel. Questo smartwatch dispone del SoC Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz con 768 MB di RAM e 4GB di flash storage. Certificato IP68, Galaxy Watch Active dispone anche di Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass e di tutti quei sensori oggi immancabili in un indossabile di questo calibro. È possibile controllare Galaxy Watch Active usando la voce grazie alle funzionalità vocali di Bixby che permettono di effettuare chiamate o inviare messaggi senza prendere in mano il telefono.

Disponibile nei colori argento, nero, Rose Gold e Sea Green.

Galaxy Fit – Galaxy Fit e

Galaxy Fit e Galaxy Fit e sono due smartband pensate per gli amanti del fitness. Sono molto simili tra loro ma il modello Galaxy Fit e è più piccolo e dispone di alcune specifiche tecniche inferiori. La sostanza, comunque, è la medesima. Entrambe queste smartband permettono di scegliere manualmente fra più di 90 diverse attività nell’app Samsung Health installata nello smartphone per consentire agli utenti di monitorare i loro allenamenti. Entrambi i dispositivi sono impermeabili a 5 ATM. Nessun problema, dunque, sotto la pioggia o in piscina. Sistema proprietario Realtime OS. Galaxy Fit dispone di un display Full Color AMOLED da 0,95 pollici mentre il modello Galaxy Fit e di un display da 0.74 pollici PMOLED.

Disponibili nei colori nero e argento (Galaxy Fit) e nero, bianco e giallo (Galaxy Fit e).

Galaxy Buds

Galaxy Buds sono dei nuovi auricolari wireless di Samsung che possono essere considerati come un perfetto accessorio per i Galaxy S10 per chi ama la vera musica. La qualità dell’audio è stata ottimizzata da AKG. Grazie alla funzionalità Ambient Sound, le persone possono sentire chiaramente l’ambiente circostante anche mentre indossano gli auricolari, in modo da rimanere consapevoli di ciò che ci succede intorno anche mentre si ascoltano i propri brani preferiti.

Samsung dichiara un’autonomia fino a sei ore di streaming Bluetooth e fino a cinque ore di chiamate. Inoltre, il case compatto consente fino a sette ore di ricarica e permette di usare gli auricolari Galaxy Buds per 1,7 ore con una ricarica rapida di 15 minuti. Prezzo di 149 euro.