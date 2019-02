Ho. Mobile, tariffa tutto incluso a 11,99 euro?

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile si starebbe preparando a mettere mano al suo listino per rivoluzionare la sua offerta. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, ha comunicato che domenica 24 febbraio sarà l’ultima giornata utile per poter aderire alla sua attuale tariffa unica ho. 9.99 che a fronte di un canone di 9,99 euro al mese propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic. Offerta che prevede un costo di attivazione di 9,99 euro o di 29,99 euro se si proviene da Vodafone.

La chiusura dell’offerta ho. 9.99 apre le porte al lancio di una nuova tariffa tutto incluso. Secondo alcune indiscrezioni riportate da MondoMobileWeb, l’operatore virtuale di Vodafone potrebbe lanciare una nuova soluzione tutto incluso al prezzo di 11,99 euro con i medesimi costi di attivazione. Una tariffa che nei costi e nella sostanza ricorderebbe quella di Kena Mobile che offre Kena 11,99 con chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G. Ovviamente trattasi di speculazioni ma l’unica dato certo è che da lunedì 25 febbraio Ho. Mobile proporrà ai suoi clienti una tariffa unica totalmente nuova.

Sino ad ora, la strategia low cost dell’operatore virtuale di Vodafone ha funzionato molto bene. Ho. Mobile, infatti, può contare su di 1 milione di clienti guadagnati in poco tempo. Da capire cosa succederà se davvero Ho. Mobile rivedrà la sua tariffa introducendo un costo superiore. La sensazione è, infatti, che questi nuovi operatori nati per offrire tariffe low cost e per arginare l’arrivo di Iliad si stiano progressivamente trasformando in qualcosa di diverso.

Lunedì 25 febbraio se ne saprà qualcosa di più con il debutto della nuova offerta tariffaria di Ho. Mobile.