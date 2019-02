Nintendo sta lavorando ad una Switch Mini?

Marco Locatelli,

Dopo la versione mini delle due storiche console Nintendo e Super Nintendo (di Sega Mega Drive e di PlayStation) ecco che il colosso di Kyoto potrebbe – decisamente a sorpresa – lanciare sul mercato la versione in miniatura della sua ammiraglia Switch. Le indiscrezioni arrivano dal Giappone nella persone dello stesso presidente Shuntaro Furukawa, ma si tratta perlopiù di interpretazioni di alcune sue fumose dichiarazioni.

Alcune testate del Sol Levante, partendo da una affermazione del numero uno ella società fatta agli investitori, ai quali ha riferito di voler puntare a far sì che ogni persona possa avere una sua Nintendo Switch, anche all’interno di una stessa famiglia. E questo potrebbe accadere molto più facilmente – secondo la visione dei giornalisti nipponici – se la console ibrida diventasse solo portatile e più piccola, quindi in versione “mini” rispetto all’originale.

Un’ulteriore voce che va a suffragare l’ipotesi già uscita poco tempo fa riguarda la possibilità di una nuova versione ridotta di Nintendo Switch solo portatile, in uscita verso la metà del 2019. Lo stesso popolare analista Michael Pachter ha parlato di questa eventualità lo scorso gennaio.

Tante le indiscrezioni che riguardano Switch in questi mesi, una delle ultime è relativa ad un possibile modello con tecnologia 3D che andrebbe dunque a riaprire al mondo della tridimensionalità dopo il Nintendo 3DS. Il rumor ha preso consistenza partendo dalla registrazione di un brevetto presso l’ufficio brevetti e marchi degli USA da parte di Nintendo. Che da un brevetto si passi ad un prodotto vero e proprio, come sempre, non vi è certezza.

Nel frattempo la console ammiraglia della grande N continua a registrare numeri importanti sul mercato, ed è di pochi giorni fa la notizia che Switch ha raggiunto quota 32,27 milioni di unità vendute in tutto il mondo.