Galaxy S10, piena compatibilità con Gear VR

Filippo Vendrame,

I nuovi Galaxy S10 potranno offrire ai futuri possessori anche una piena esperienza di realtà virtuale grazie al Gear VR. I nuovi smartphone, infatti, sono compatibili con il visore per la realtà virtuale di Samsung, lo stesso modello che oggi utilizzano i possessori di un Galaxy S9. Dunque, chi ne fosse già in possesso e volesse continuare ad immergersi nel mondo virtuale, non dovrà mettere ulteriormente mano al portafogli.

Il Gear VR attualmente in vendita dispone di un adattatore che permetterà ai Galaxy S10 di potersi collegare. Trattasi sicuramente di una buona notizia perché significa che la casa coreana crede ancora nel settore della realtà virtuale ed ha progettato i suoi nuovi smartphone per poter continuare a funzionare perfettamente con il vecchio visore. L’ulteriore buona notizia è che tutti e 4 i nuovi modelli del Galaxy S10, compresa la variante 5G che arriverà in estate, risultano essere compatibili con il visore Gear VR. Dunque, utilizzando questo semplice adattatore presente all’interno della confezione del Gear VR, i futuri possessori dei Galaxy S10 potranno sfruttare i nuovi smartphone per immergersi nella realtà virtuale.

Inoltre, grazie al processore più performante e agli schermi qualitativamente migliorati, l’esperienza d’uso negli ambienti VR dovrebbe risultare superiore rispetto a quella offerta dai vecchi Galaxy. I Gear VR, si ricorda, sono visori per la realtà virtuale realizzati in collaborazione con Oculus. Per funzionare richiedono che lo smartphone venga inserito all’interno della loro parte frontale. In commercio da diversi anni in diverse declinazioni, dispongono di un ecosistema di applicazioni molto vasto. Gli utenti possono giocare, vedere film e compiere altre azioni all’interno degli ambienti virtuali.

Il Gear VR viene venduto assieme ad un comodo controller a poco più di 120 euro.