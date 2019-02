Samsung Galaxy S10, Wireless PowerShare e Wi-Fi 6

Luca Colantuoni,

Oltre al Dynamic AMOLED e alle fotocamere professionali, i nuovi Galaxy S10 integrano altri componenti hardware interessanti, come le batterie con ricarica wireless inversa e il modulo Wi-Fi 6, senza dimenticare i processori Snapdragon 855 e Exynos 9820.

I quattro modelli hanno batterie di diversa capacità: 3.100 mAh (S10e), 3.400 mAh (S10), 4.100 mAh (S10+) e 4.500 mAh (S10 5G). Caratteristiche comuni sono il supporto per la ricarica rapida tramite porta USB Type-C e per la ricarica wireless tramite gli accessori dedicati (Wireless Charger Duo Pad e Wireless Battery Pack). I Galaxy S10 supportano inoltre la tecnologia PowerShare che permette di ricaricare altri dispositivi compatibili con lo standard Qi, quindi anche Galaxy Watch Active e Galaxy Buds.

È sufficiente appoggiare il device sulla parte posteriore (dove c’è la bobina) per avviare la ricarica. Tuttavia la funzionalità può essere utilizzata solo se il livello della batteria è almeno del 30%. Ovviamente la ricarica wireless inversa riduce la carica della batteria cedente. La modalità Adaptive Power Saving (Risparmio energetico adattativo) ottimizza le prestazioni della batteria in base alle app utilizzate.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

I Galaxy S10 sono i primi smartphone al mondo con connettività Wi-Fi 6 (alias WiFi 802.11ax) che consente di raggiungere velocità teoriche in download di 1,2 Gbps. I dispositivi integrano inoltre un modulo LTE Cat. 20 (2 Gbps in download). Grazie alla funzionalità Intelligent Wi-Fi, lo smartphone effettua lo switch automatico tra WiFi e LTE per evitare l’interruzione della connessione e garantire una maggiore protezione in presenza di hotspot pubblici.