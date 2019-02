Vodafone Giga Week: 50 GB ad 1 euro

Filippo Vendrame,

Buone notizie per alcuni clienti Vodafone. L’operatore, infatti, ha iniziato ad offrire ad alcuni clienti selezionati una promozione davvero molto ghiotta. Più nello specifico, Vodafone ha deciso di offrire la promozione “Vodafone Giga Week” che propone ben 50 GB di traffico Internet extra da consumarsi nell’arco di una settimana. Il tutto al prezzo di un solo euro una tantum.

I fortunati clienti Vodafone che rientreranno in questa promozione potranno riscattarla in maniera molto semplice. Tutto quello che dovranno fare è cliccare su “Attiva subito” nella pagina della notifica di My Vodafone. L’operatore non avrebbe indicato ai clienti raggiunti dalla promozione una data utile entro la quale attivarla. Il suggerimento per gli interessati è quello di attivarla il prima possibile per non perdere questa ghiotta opportunità. Per attivarla, comunque, i clienti dovranno avere del credito residuo all’interno della loro SIM. L’attivazione prevede l’addebito immediato.

Il traffico dati andrà consumato attraverso l’utilizzo dei canonici APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. I 50 GB potranno essere utilizzati anche in modalità hot spot, cioè con lo smartphone utilizzato come punto di accesso wireless per tablet pc e computer.

L’offerta potrebbe arrivare attraverso i seguenti canali: SMS, IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190, app MyVodafone e area personale sul sito ufficiale dell’operatore.

Possibile che ad alcuni clienti possa arrivare la promozione “Vodafone Giga Week” anche ad un costo differente ma sempre, comunque, molto vantaggioso.

Vodafone è solita proporre diverse offerte ad personam e quindi chi non dovesse essere scelto per poter attivare questa promozione dati, potrebbe comunque esser raggiunto da altre speciali offerte riservate.