App Telegram: download e installazione

Filippo Vendrame,

Telegram è una delle più gettonate ed apprezzate applicazioni di messaggistica per dispositivi mobile. Con oltre 200 milioni di utenti attivi ogni mese, Telegram può essere considerata come una delle più interessanti alternative a WhatsApp. Rispetto alla soluzione di messaggistica di proprietà di Facebook, questa è basata sul cloud. Questo significa che tutti i messaggi delle chat saranno sempre disponibili indipendentemente dalla piattaforma software utilizzata. Telegram, infatti, è disponibile su iOS, Android e su Windows Phone. In tutti i casi, il download e l’utilizzato dell’app sono sempre gratuiti.

Telegram, download e installazione dell’app

Scaricare e installare l’applicazione di Telegram è assolutamente banale. Chi dispone di un iPhone non dovrà fare altro che avviare l’App Store, chi invece utilizza uno smartphone Android dovrà eseguire il Play Store e chi ancora utilizza un terminale Windows Phone/Windows 10 Mobile dovrà avviare il Microsoft Store.

Per individuare l’app Telegram all’interno dei rispettivi store sarà sufficiente effettuare una breve ricerca. Una volta individuata, basterà aprire la relativa scheda e cliccare su “Installa”. In pochi secondi, dipende molto dalla velocità della linea, l’app sarà scaricata sul proprio dispositivo. L’installazione, ovviamente, sarà eseguita automaticamente ed in pochi secondi l’app sarà pronta a funzionare. Nulla di complesso, dunque, e soprattutto tutti i passaggi si eseguono in poche decine di secondi. Telegram, comunque, non è solamente disponibile per gli smartphone ma anche per i computer Windows, Mac e Linux.

In questo caso, l’app si scarica direttamente dal sito ufficiale di Telegram. Trattasi in tutti i casi di eseguibili che si installano in pochi secondi per poter disporre sul computer dell’app di messaggistica.