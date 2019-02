Google Fit abbandona il web: sarà solo un’app

Marco Locatelli,

Google Fit dice addio al web. Il servizio dedicato al fitness del colosso di Mountain View abbandona infatti in maniera definitiva il suo sito ufficiale diventando una piattaforma fruibile solo tramite app.

La data da segnare in rosso sul calendario è il 19 marzo 2019, giorno dal quale non sarà più possibile accedere al proprio profilo Google Fit dal sito web, che sarà cancellato.

Dal 19 marzo in poi, quindi, Google Fit sarà esclusivamente un’applicazione per smartphone Android e smartwatch Wear OS. Scelta fatta evidentemente per permettere ai ragazzi di bigG di concentrare meglio gli sforzi sull’applicazione non disperdendo energie per il sito web, probabilmente poco utilizzato dai fruitori della piattaforma Google Fit.

Ad annunciare la cancellazione del sito web la stessa Google che ha pubblicato proprio all’indirizzo fit.google.com un banner giallo in posizione alta, molto evidente, sul quale è stato scritto:

L’app Google Fit ha lo scopo di insegnarti a condurre una vita più sana e attiva e di aiutarti a fare i cambiamenti necessari per avere abitudini salutari. Nell’ultimo anno, abbiamo rinnovato Google Fit con nuovi obiettivi di attività basati sui consigli relativi all’attività fisica dell’American Heart Association e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo aggiunto widget per la respirazione guidata e per la schermata Home, nonché organizzato una nuova sfida di trenta giorni per l’anno nuovo. Continueremo a concentrarci sull’aggiunta di nuove funzionalità che migliorino l’esperienza con Google Fit su dispositivi mobili e smartwatch, ma il 19 marzo 2019 disattiveremo questo sito web Google Fit. Per monitorare le tue attività e ricevere consigli di allenamento per raggiungere i tuoi obiettivi legati alla salute, installa l’app Fit sul telefono Android o sullo smartwatch Wear OS.

Dunque se siete sportivi e non potete fare a meno di tenere traccia della vostra attività fisica con Google Fit, non vi resta che dire definitivamente dire addio al sito web e continuare ad utilizzare il servizio solo con l’applicazione.