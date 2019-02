Nvidia lancia la GeForce GTX 1660 Ti

Antonino Caffo,

Nvidia ha presentato ufficialmente la tanto sospirata GTX 1660 Ti. Si tratta di una scheda Turing di nuova generazione che manca del ray tracing della serie RTX, ma costa meno e migliora le prestazioni rispetto alla GTX 1060 di ultima generazione. Le nuove schede sono dotate di 6 GB di RAM GDDR6 con 12 Gbps, 1.536 core CUDA e 1.8 GHz aumenta la velocità di clock che consente un ulteriore overclocking. Fornisce 1,5 volte le prestazioni della scheda GTX 1060 da 6 GB, con 1,4 volte l’efficienza energetica , abbastanza veloce da alimentare giochi come Fortnite, PUBG e Apex Legends a 120 fps e 1080p.

La GTX 1660 Ti è supportata anche da GeForce Experience, un’applicazione che rende i giochi per PC più accessibili e fornisce funzionalità di gioco uniche e facili da usare, come ad esempio: Highlights, che cattura automaticamente i migliori momenti di gioco. Più di 35 giochi già supportano gli Highlights, tra cui Metro Exodus, Fortnite, War Thunder, Shadow of Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV e Tekken 7.

Ansel, che permette ai giocatori di scattare splendide foto di gioco. Più di 70 giochi supportano già Ansel, tra cui Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II e Final Fantasy XV. I giocatori possono condividere le loro foto preferite e partecipare a concorsi fotografici mensili su Shot with GeForce.

Freestyle, che consente ai giocatori di personalizzare l’aspetto dei loro giochi con la tecnologia di post-elaborazione. I filtri più recenti possono convertire il gameplay o le foto in un dipinto a olio o un acquerello, o restituire un aspetto che è proprio di un film o un look retrò degli anni ’80.

La GTX 1660 Ti dovrebbe offrire le stesse prestazioni di una GTX 1070, pur costando meno. Nvidia ha dichiarato che molte personalizzazioni saranno disponibili al lancio da ASUS, MSI, Gigabyte, PNY e altri produttori. Il prezzo di vendita parte da 299 euro in Italia.