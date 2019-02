Sony Xperia 1, 10 e L3, specifiche complete

Luca Colantuoni,

Sony annuncerà al Mobile World Congress 2019 di Barcellona quattro smartphone. Xperia 1, noto finora come Xperia XZ4, sarà il top di gamma con schermo 4K, mentre per la fascia media verranno presentati gli Xperia 10 e 10 Plus. Infine verrà presentato il modello economico Xperia L3. Il sito 91mobiles.com ha ottenuto le specifiche principali e i possibili prezzi. Il noto leaker Evan Blass ha invece pubblicato su Twitter alcune immagini in alta risoluzione.

Sony ha deciso di cambiare i nomi di alcuni modelli per evidenziare le novità in termini di design. Xperia 1, 10 e 10 Plus hanno infatti uno schermo con rapporto di aspetto 21:9 (CinemaWide), una piccola cornice su tre lati e una cornice superiore più evidente, probabilmente necessaria per alloggiare la fotocamera frontale, la capsula auricolare e i vari sensori. Dunque non c’è nessun notch o foro nel vetro, due soluzioni sempre più diffuse. Altra caratteristica comune è il lettore di impronte laterale (separato per Xperia 1, sotto il pulsante di accensione per gli altri modelli).

Xperia 1 dovrebbe avere uno schermo OLED HDR da 6,5 pollici con risoluzione 4K (3360×1440 pixel), processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, tre fotocamere posteriori da 12 megapixel con obiettivi standard, ultra grandangolare e tele), fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C e batteria da 3.300 mAh. Tra le funzionalità previste ci sono la registrazione video 4K nel formato 21:9 e super slow motion a 1080p/960fps. Assente invece il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Si prevede un prezzo superiore a 1.000 euro.

Xperia 10 dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+, processore Snapdragon 630, 3 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, due fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 2.870 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Si ipotizza un prezzo di circa 400 euro. La dotazione hardware di Xperia 10 Plus dovrebbe comprendere uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione full HD+, processore Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, due fotocamere posteriori da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Possibile un prezzo di circa 500 euro.

Infine, Xperia L3 dovrebbe avere uno schermo 18:9 da 5,7 pollici con risoluzione HD+, processore MediaTek MT6732, 3 GB di RAM, due fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.300 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Si prevede un prezzo di circa 200 euro.