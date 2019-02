Stickers Telegram: dove trovarli e come usarli

Filippo Vendrame,

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea basata sul cloud disponibile sia per dispositivi mobile che su computer desktop, anche come applicazione web. Una piattaforma sicura che strizza l’occhio alla privacy degli utenti e che dispone di alcune funzionalità particolari come i Canali e i Gruppi. Oltre a poter condividere messaggi, gli utenti possono inviare praticamente ogni sorta di allegato con un limite massimo di 1,5 GB. Non mancano nemmeno le chiamate gratuite tra iscritti.

Le conversazioni di Telegram possono essere personalizzate per dare un po’ di colore alle discussioni. Proprio come avviene anche su altre piattaforme di messaggistica anche su Telegram è possibile aggiungere degli stikers. Trattasi, molto banalmente, di una sorta di adesivi digitali che sono pensati appositamente per rendere maggiormente personali le conversazioni con i propri contatti. Assomigliano molto alle emoticon ma sono molto più espressivi. Gli adesivi possono essere condivisi non solo nelle chat ma anche nei Gruppi e nei Canali.

Stickers Telegram, utilizzo

Telegram dispone di default di una raccolta di stikers che gli utenti possono utilizzare liberamente. Per inserirli nelle chat basta andare nel campo di testo, cliccare sull’icona a forma di emoticon sorridente e poi selezionare l’icona quadrata che fa la linguaccia. A quel punto si aprirà un menu con tutti gli stikers pronti ad essere utilizzati.

Tuttavia, gli strikers possono essere anche aggiunti. Cliccando sempre sulla stessa icona con un + incluso, apparirà una lista di stikers che possono essere scaricati ed installati per essere usati nelle chat. La lista è davvero lunga e ci sono adesivi per tutti i gusti.

Siccome gli iscritti sono sempre più esigenti, molti utenti hanno creato molteplici raccolte personalizzate di stikers. Con una breve ricerca su Google è possibile trovare molti siti che offrono la possibilità di scaricare ed installare gratuitamente nuovi stikers. Tutto, dunque, in maniera molto facile e veloce.