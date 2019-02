Assistente Google, spot mostrati agli Oscar 2019

Matteo Tontini,

Alcuni nuovi spot pubblicitari di Assistente Google sono andati in onda durante la 91ª edizione degli Oscar, che ha visto come vincitore a sorpresa il drammatico Green Book, e reimmaginano il modo in cui alcuni cult e film recenti avrebbero potuto essere con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di BigG.

Pellicole come 2001: Odissea nello spazio, Lady Bird, Psycho e Scream vengono mostrati nelle pubblicità e si concentrano sul modo in cui le scene cruciali di ciascun film sarebbero state se l’Assistente Google avesse fatto risparmiare del tempo ai personaggi. Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutti gli spot mostrati per l’occasione.

Turns out there’s a lot less drama when you have the Google Assistant as your costar. #HeyGoogle #Oscars pic.twitter.com/Gj9nUzTIrO — Google (@Google) February 23, 2019

#HeyGoogle, what happens when you need a motel review like your life depended on it? #Oscars pic.twitter.com/wNT9xt3KWX — Google (@Google) February 25, 2019

E così l’assistente digitale fornisce dei dettagli sull’inquietante Bates Motel e apre porte di un’astronave, ma non è la prima volta che lo vediamo venire sponsorizzato in una pubblicità dedicata a grandi classici: sotto le festività natalizie, infatti, il colosso della ricerca ha pubblicato uno spot tributo a Mamma, ho perso l’aereo, commedia di successo del 1990.

