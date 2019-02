MWC 2019, D-Link annuncia un router Wi-Fi 5G NR

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, D-Link ha annunciato il suo nuovo DWR-2010 5G NR Enhanced Gateway. Trattasi del primo prodotto 5G di D-Link che unisce la più recente connettività mobile con l’avanzata tecnologia Wi-Fi. Più nello specifico, questo router è uno dei primi nel suo genere e sul mercato. L’incredibile velocità del 5G permette al DWR-2010 di sfruttare pienamente la capacità di banda wireless AC/AX (recentemente rinominati “Wi-Fi 5” e “Wi-Fi 6”), fornendo un’esperienza internet pari a quella via cavo attraverso la connettività mobile.

Il gateway è dotato di un modulo 5G NR (New Radio) NSA integrato e può operare su frequenze inferiori a 6 GHz o mmWave in configurazioni da 200 MHz (2 x 100 MHz) o 800 MHz (8 x 100 MHz). L’incredibile velocità del 5G permette al DWR-2010 di sfruttare pienamente la capacità di banda wireless AC/AX (recentemente rinominati “Wi-Fi 5” e “Wi-Fi 6”), fornendo un’esperienza internet pari a quella via cavo attraverso la connettività mobile. Il gateway è dotato di un modulo 5G NR (New Radio) NSA integrato e può operare su frequenze inferiori a 6 GHz o mmWave in configurazioni da 200 MHz (2 x 100 MHz) o 800 MHz (8 x 100 MHz).

Luigi Salmoiraghi, Sales & Marketing Director Southern Europe di D-Link:

Crediamo che, con la capacità del 5G e la tecnologa LTE, i prodotti ibridi offrano nuove opzioni per la flessibilità della larghezza di banda tra connessioni mobile e fisse, e quindi nuove possibilità, sia per gli operatori che per gli utilizzatori finali, di ottenere una connettività a banda larga in aree dove la linea fissa non è molto performante.