MWC 2019: Lenovo Tab V7, smartphone e tablet

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona un dispositivo con “crisi d’identità”. Come si deduce dal nome, il Lenovo Tab V7 potrebbe essere un tablet con ampio schermo oppure uno smartphone con connettività LTE, in quanto combina i vantaggi di entrambe le categorie.

Il Lenovo Tab V7 possiede uno schermo IPS da 6,9 pollici con risoluzione full HD (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Lo spessore abbastanza ridotto delle cornici superiore e inferiore ha permesso di raggiungere uno screen-to-body ratio dell’81%. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 450, affiancato da 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Si tratta chiaramente di un prodotto di fascia bassa, testimoniato anche dal telaio in plastica con frame metallico.

Per la fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Per lo sblocco del dispositivo possono essere utilizzati il riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali sul retro. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, la porta micro USB e altoparlanti stereo frontali con Dolby Audio. La batteria da 5.180 mAh offre un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione video e 30 ore in conversazione.

Non mancano il tradizionale bundle di sensori: accelerometro, bussola, giroscopio, luminosità e prossimità. Dimensioni e peso sono 177,9×86,5×7,89 millimetri e 195 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Lenovo Tab V7 sarà disponibile ad aprile. Il prezzo consigliato è 249,00 euro IVA inclusa.