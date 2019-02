MWC 2019: LG G8 ThinQ con Crystal Sound OLED

Luca Colantuoni,

Insieme al V50 ThinQ 5G, LG ha presentato anche il G8 ThinQ durante l’evento organizzato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Le caratteristiche uniche dello smartphone sono denominate Z Camera e Crystal Sound OLED. In Italia arriverà il G8s ThinQ, una versione più economica del top di gamma.

Il G8 ThinQ possiede un telaio in alluminio e vetro con certificazioni IP68 e MIL-STD-810G. Lo schermo OLED FullVision da 6,1 pollici ha una risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), rapporto di aspetto 19.5:9 e supporto HDR10. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.5), grandangolare (f/1.9) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. In alcuni mercati sarà in vendita una versione con due fotocamere (manca il teleobiettivo).

La fotocamera frontale da 8 megapixel (f/1.9) è affiancata dalla Z Camera che sfrutta la tecnologia ToF (Time-of-Flight) per offrire tre differenti funzionalità. La prima è il riconoscimento facciale 3D basato sulla misura del tempo impiegato dal segnale ad infrarossi per colpire il volto e tornare indietro. Con Air Motion è invece possibile eseguire alcune operazioni (rispondere alle chiamate, avviare le app, regolare il volume) mediante i movimenti della mano, senza toccare lo schermo.

L’ultima funzionalità, denominata Hand ID, può essere utilizzata in alternativa al lettore di impronte digitali. La Z Camera riconosce la forma, lo spessore e altre caratteristiche uniche delle vene nelle mani. In pratica viene creata una mappa digitale delle vene in base al grado di assorbimento del segnale ad infrarossi da parte dell’emoglobina nel sangue.

Crystal Sound OLED è invece il nome della tecnologia che ha permesso di eliminare la capsula auricolare. Il suono viene trasmesso attraverso le vibrazione del vetro frontale durante le chiamate. È comunque presente un altoparlante nella parte inferiore che viene sfruttato durante la riproduzione multimediale.

Il G8 ThinQ integra inoltre moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, porta USB Type-C e batteria da 3.500 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Gli utenti italiani potranno acquistare il G8s ThinQ con schermo da 6,2 pollici (2248×1080 pixel), 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage (assente lo slot microSD), fotocamere posteriori da 12, 13 e 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, Z Camera e batteria da 3.550 mAh.