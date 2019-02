MWC 2019: le novità presentate da Lenovo

Marco Locatelli,

Lenovo ha presentato sul palco del Mobile World Congress 2019 di Barcellona tutte le sue novità, dai ThinkPad al Chromebook 14e passando per nuove cuffie e monitor. Andiamo a scoprirli uno per uno nel dettaglio.

ThinkPad

Per quanto riguarda i computer portatili, Lenovo ha presentato al MWC 2019 le new entry alla linea ThinkPad, ovvero i modelli T490s, T490, T590, X390 e X390 Yoga. Saranno tutti disponibili da maggio 2019, con prezzi che vanno da 969 euro del modello T490s ai 1.149 euro del modello X390 Yoga)

Tra le innovazioni su cui si sono concentrati i ragazzi di Lenovo, come viene riportato sul comunicato stampa, troviamo:

ThinkShield con funzionalità ThinkPad PrivacyGuard con PrivacyAlert e ThinkShutter con webcam di sicurezza presente sulla maggior parte dei modelli.

con funzionalità ThinkPad PrivacyGuard con PrivacyAlert e ThinkShutter con webcam di sicurezza presente sulla maggior parte dei modelli. il nuovo ThinkPad BIOS con nuove funzionalità come l’autoriparazione.

con nuove funzionalità come l’autoriparazione. WWAN ad alta velocità per migliorare la connettività sfruttando Fibocom L860-GL CAT16 LTE sul modello ThinkPad T490

per migliorare la connettività sfruttando Fibocom L860-GL CAT16 LTE sul modello ThinkPad T490 Sui modelli T490s, X390 e X390 Yoga disponibile il modulo Wi-Fi Gig+

Microfono doppio con capacità a 360 gradi

con capacità a 360 gradi Display HDR con supporto Dolby Vision disponibile in tutti i modelli serie T

con supporto Dolby Vision disponibile in tutti i modelli serie T Nuovo display FHD 400 nit a bassa potenza disponibile su T490 e T490s

a bassa potenza disponibile su T490 e T490s Processori Intel Core di ottava generazione

Lenovo 14w e Lenovo 14e Chromebook

Lenovo ha annunciato anche i nuovi Lenovo 14w con Windows 10, il Lenovo 14e Chromebook destinati per utenti business e il nuovo display smart ThinkVision M14 e le cuffie X1 ANC. Lenovo fa sapere che l’M14 consente ai lavoratori in mobilità di incrementare lo spazio sullo schermo e agevolare la condivisione dei contenuti “on the road” mentre le cuffie X1 ANC sono state pensate per offrire funzionalità audio avanzate.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Lenovo 14w con Windows 10 nasconde sotto alla scocca in alluminio un processore AMD A6-9220c, sottile e leggero, con uno spessore di 17.7 mm e peso di 1,5 kg. Schermo full HD da 14 pollici con display touch IPS. Tastiera a prova di versamento e retroilluminata. Batteria da 57 Whr costruita per durare un’intera giornata. Accesso a tutti i servizi Microsoft 365.

Caratteristiche quasi identiche per il Lenovo 14e Chromebook, che nasconde sotto la scocca in alluminio un processore AMD A4-9120c, con stesso spessore da 17,7 mm e peso leggermente inferiore a 1,5 kg. Schermo full HD da 14 pollici con display touch IPS e tastiera a prova di versamento e retroilluminata. Batteria da 57 Whr costruita per durare un’intera giornata. Google Admin console e G Suite.

Monitor ThinkVision M14

Il nuovo monitor ThinkVision M14 offre un’ottima soluzione di visualizzazione mobile mentre ci si trova “on the road”, consentendo agli utenti di condividere contenuti con colleghi e clienti. Il display ultra slim full HD da 14 pollici offre immagini con luminosità a 300 nit e include un piedino regolabile in altezza per un maggior comfort visivo. Peso di soli 595 grammi.

Cuffie X1 ANC

Al MWC 2019 Lenovo presenta anche le sue nuove cuffie X1 ANC, ottimizzate per i sistemi Lenovo e con funzionalità avanzate di cancellazione del rumore. Sono state realizzate in collaborazione con Synaptics AudioSmart. Le cuffie possono essere utilizzate senza fili tramite bluetooth 5.0 o collegate e caricate tramite USB-C.