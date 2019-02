MWC 2019: Sony Xperia 1, 10, 10 Plus e L3

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane, Sony ha svelato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona quattro nuovi smartphone Android. Xperia 1, Xperia 10 e 10 Plus, Xperia L3 sono rispettivamente dispositivi di fascia alta, media e bassa.

Sony Xperia 1

Il Sony Xperia 1 è il primo smartphone al mondo con schermo CinemaWide 21:9 che permette di vedere un film nel formato originale. Il display OLED HDR ha una diagonale di 6,5 pollici e una risoluzione 4K (3840×1644 pixel). Il produttore giapponese ha utilizzato le tecnologie delle TV Bravia per offrire un’elevata qualità visiva. Il telaio, resistente all’acqua e alla polvere (IP65/68), ha un frame in alluminio inserito in due lati in vetro (Gorilla Glass 6).

La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele. La messa a fuoco automatica Eye AF permette di identificare e mantenere a fuoco lo sguardo. È possibile anche registrare video 4K HDR a 24 fps in formato 21:9. Lo smartphone integra altoparlanti Dolby Atmos e una batteria da 3.330 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Xperia 1 (colori bianco, nero, viola e grigio) sarà disponibile in primavera.

Sony Xperia 10 e 10 Plus

I Sony Xperia 10 e 10 Plus condividono lo stesso design con un ampio schermo 21:9 full HD+, ma cambia la dimensione: 6 pollici per Xperia 10 e 6,5 pollici per Xperia 10 Plus. Il modello più piccolo possiede due fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, mentre il modello Plus ha due fotocamere da 12 e 8 megapixel con zoom ottico 2x.

Xperia 10 integra un processore Snapdragon 630, 3 GB di RAM, 64 GB di storage e batteria da 2.870 mAh. Xperia 10 Plus integra invece un processore Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e batteria da 3.000 mAh. Su entrambi è installato Android 9 Pie. I due smartphone saranno disponibili dal 25 febbraio.

Sony Xperia L3

Il Sony Xperia L3 possiede uno schermo 18:9 da 5,7 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5. La dotazione hardware comprende un processore MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 3.300 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Lo smartphone sarà in vendita dal 25 febbraio.