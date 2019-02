MWC 2019: ZTE Axon 10 Pro 5G e Blade V10

Luca Colantuoni,

ZTE ha annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona il nuovo Axon 10 Pro 5G, uno smartphone di fascia alta che si aggiunge agli altri dispositivi dotati di connettività 5G. Prima del top di gamma arriverà sul mercato europeo il Blade V10, un modello indirizzato principalmente ai fan dei selfie.

ZTE Axon 10 Pro 5G

La caratteristica più interessante dello ZTE Axon 10 Pro 5G è ovviamente il supporto per le reti di nuova generazione. Lo smartphone integra infatti un modem Snapdragon X50 5G abbinato al processore octa core Snapdragon 855. L’unica immagine condivisa dal produttore mostra un ampio schermo con notch a goccia e cornici piuttosto ridotte. Sul retro è presente un modulo fotografico composto da due lenti, sotto il quale ci sono una terza lente e il flash LED. La cover è sicuramente in vetro, mentre il frame è in alluminio (si notano le linee della antenne). Il simbolo sul vetro indica chiaramente la posizione del lettore di impronte digitali in-display.

In base alle informazioni ricevute da un noto leaker, Axon 10 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), 6 GB di RAM, 128 GB di storage, batteria da 4.000 mAh e tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 20 e 8 megapixel. Lo smartphone sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019.

ZTE Blade V10

Ad aprile arriverà invece sul mercato il Blade V10, uno smartphone di fascia media con schermo da 6,3 pollici. La risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) indica la presenza di un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende un processore octa core a 2,1 GHz, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali sul retro e la porta USB Type-C. la batteria ha una capacità di 3.200 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il prezzo non è stato comunicato.