Windows 10 19H1 build 18343 agli Insider, novità

Microsoft ha rilasciato la nuova build 18343 di Windows 10 19H1 agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Trattasi sostanzialmente di una versione rivista e corretta della build rilasciata alcuni giorni fa. Nelle note di rilascio, infatti, la casa di Redmond aveva sottolineato che la build di sviluppo non poteva essere installata sui PC equipaggiati con alcune famiglie di processori. Nel change log di questa nuova versione, il gigante del software ha sottolineato di aver risolto questo problema.

Gli Insider che in precedenza non erano riusciti ad installare l’ultima build di sviluppo di Windows 10 potranno, adesso, farlo. All’interno di questa nuova build non si segnalano altre particolari variazioni. Del resto, Windows 10 19H1 sia avvia verso la sua fase terminale di sviluppo. Una versione RTM è attesa, infatti, per il mese di marzo mentre il rilascio dovrebbe avvenire durante il mese di aprile. Da questo momento in avanti è lecito attendersi, dunque, nuove build quasi esclusivamente prive di novità ma con change log che evidenziano esclusivamente correttivi ed ottimizzazioni.

Microsoft, inoltre, è chiamata a fare le cose per bene visti i molti problemi che ha avuto con Windows 10 October 2018 Update. Si ricorda che il nome definitivo scelto da Microsoft per questo nuovo grande aggiornamento funzionalità sarà Windows 10 April 2019 Update. Ci saranno molte novità sia sul fronte funzionale che dal punto di vista del design.

Una volta rilasciato l’aggiornamento, Microsoft inizierà a distribuire agli insider le prime build di Windows 10 19H2 che debutterà in autunno, probabilmente nel mese di ottobre. Aggiornamento di cui, al momento, non si conoscono molti dettagli se non che potrebbe portare al debutto il nuovo Edge basato su Chromium.