Xiaomi al MWC19: smartphone, smart home e molto 5G

Flavio Piccioni,

Si è appena concluso l’evento stampa di Xiaomi presso il Palau de Congressos de Catalunya, e l’azienda cinese ha voluto ripercorrere gli ultimi anni della sua storia per voce di Xiang Wang, Vice Presidente di Xiaomi Corporation, che ci ha raccontato come Xiaomi sia stata la prima azienda a raggiungere fatturati di 10 Miliardi di dollari in soli 4 anni dalla sua fondazione, e di 15 Miliardi di dollari in soli 7 anni, meglio di colossi come Google, Apple e Alibaba.

Wang ha continuato comunicandoci che ad oggi ci sono 224 Milioni di utenti MIUI attivi e oltre 132 Milioni di dispositivi IoT attivati, che hanno contribuito a rendere Xiaomi il brand di smartphone numero 1 per l’open market spagnolo (no operatori telefonici) e numero 4 per l’open market italiano. Parlando invece di ecosistema, Xiaomi è diventata numero 1 per le Smart TV in Cina, e numero 1 per i dispositivi wearable a livello mondiale.

La prossima scommessa riguarda il 5G, la nuova rete mobile che permette di raggiungere velocità molto più elevate di quelle odierne, una latenza molto bassa e un livello di connettività superiore, allo scopo di permetterci di controllare sempre più oggetti dal palmo della nostra mano, passando per il cloud. Questo grazie a investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche grazie a partnership strategiche, quali quella con Qualcomm – presente sul palco il Presidente Cristiano Ammon – e con gli operatori telefonici, compresa Orange che ha permesso a Xiaomi di effettuare la prima videochiamata in 5G direttamente dal palco di Barcellona.

E proprio in questa occasione Donovan Sung, Direttore del Product Management di Xiaomi, ha ufficializzato Mi Mix 3 5G, una versione del già commercializzato Mi Mix 3 con processoreSnapdragon 855 e connettività 5G che arriverà nel prossimo mese di Maggio al prezzo di €599.

Insieme a Mi Mix 3 5G arriva anche Mi 9, e per la prima volta uno smartphone Xiaomi viene reso disponibile in Europa in contemporanea con la Cina. Molto bello esteticamente, e con due tagli di memoria (64GB o 128GB di archiviazione, entrambi con 6GB di RAM) la maggior parte della presentazione si è focalizzata sulla tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale Sony IMX 586 da 48MP con apertura f/1,75e pixel binning, un grandangolo ultra-wide da 16MP e un teleobiettivo da 12MP. Presente anche la ricarica wireless da 20W, primo smartphone a supportare tale potenza. Mi 9 sarà disponibile dal prossimo 28 febbraio al prezzo di €449 e di €499 a seconda del taglio di memoria scelto.

Annunciate infine due nuove lampadine smart: la Mi LED Smart Bulb a colori (€19,99) e la Philips WiFi E27 White (€9,99), a consolidare una partnership con il colosso olandese già in essere da qualche anno.