Bixby parla in italiano su Galaxy Note 9 e S9

Samsung ha mantenuto la promessa fatta all’inizio di novembre. Il produttore coreano ha infatti comunicato che Bixby è disponibile ufficialmente in italiano. Con l’arrivo dei Galaxy S10 sono stati introdotti diversi miglioramenti per l’assistente personale.

Bixby è stato annunciato circa due anni fa insieme ai Galaxy S8/S8+. L’assistente personale parlava inizialmente tre lingue: inglese USA, coreano e cinese. Lo scorso anno era stata avviata la fase di test per altre quattro lingue (italiano, spagnolo, tedesco e inglese britannico) che ora sono ufficialmente disponibili. Gli utenti possono quindi utilizzare l’intelligenza artificiale sviluppata da Samsung per eseguire numerose operazioni tramite comandi vocali. Bixby cercherà su Internet le informazioni richieste.

L’assistente è personale in quanto si adatta ai bisogni dell’utente, mostrando i risultati più pertinenti in base alle richieste precedenti. Con l’ultimo aggiornamento è possibile effettuare una ricerca web, avviare una telefonata o inviare un messaggio anche quando lo smartphone è bloccato. Altra novità è la funzionalità Bixby Routines che permette di automatizzare le attività di ogni giorno. L’assistente digitale consente inoltre di accedere a servizi e app di terze parti.

Bixby in italiano è ovviamente disponibile nei nuovi Galaxy S10. Gli altri smartphone compatibili sono Galaxy S9/S9+, Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 9/8 con sistema operativo Android 9 Pie. Samsung ha finalmente attivato la personalizzazione del pulsante dedicato. È quindi possibile scegliere una singola o doppia pressione per attivare l’assistente e assegnare l’altra alle app preferite o ai comandi rapidi.

Eui-Suk Chung, Executive Vice President e Head of Software and AI della divisione Mobile Communications Business di Samsung, ha dichiarato:

Siamo molto impegnati nel settore dell’intelligenza artificiale e continuiamo ad espandere le funzionalità di Bixby per fornire ad un maggior numero di utenti la migliore esperienza di IA possibile. Nel corso degli anni abbiamo costruito e sviluppato Bixby in modo da renderlo più versatile e intelligente, arricchendo le esperienze in più servizi, dispositivi e lingue. Con il supporto dei nostri partner e sviluppatori, Bixby aprirà la strada alle tecnologie di IA di nuova generazione e renderà intelligenti sempre più dispositivi e servizi.