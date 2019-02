Google, Pixel low-cost rivelati nei documenti FCC?

Matteo Tontini,

Sembrerebbe che Google non soltanto abbia in cantiere due nuovi smartphone, molto probabilmente Pixel 3 Lite e Pixel 3 XL Lite (di cui si vocifera ormai da mesi), ma che potrebbe annunciarli prima dell’evento Made by Google 2019. Pare che la società li abbia registrati presso la Federal Communications Commission (FCC), o almeno così lasciano intendere i documenti dell’agenzia governativa che citano due dispositivi del colosso della ricerca – ma non specificano quali.

Non ci sono dunque molti dettagli in merito, ma i documenti danno credibilità alle voci sugli smartphone low cost. Mostrerebbero piuttosto i numeri di modello assegnati a ciascun dispositivo, rispettivamente G020C e G020G, che perlopiù rispettano la numerazione utilizzata per i precedenti modelli Pixel: la serie Pixel 2 ha utilizzato i numeri di modello G011A e G011C, mentre la serie Pixel 3 i numeri G013A e G013C. I documenti svelano inoltre che entrambi i dispositivi sono dotati di connettività Wi-Fi, Bluetooth, NFC e LTE e fruiscono di Android 9 come sistema operativo.

Ogni altro dettaglio che la FCC conosce sui chiacchierati Pixel 3 Lite e 3 XL Lite dovrà rimanere nascosto per i prossimi mesi. Google ha presentato una richiesta di riservatezza che proteggerà le immagini e le altre informazioni che accompagnano i documenti fino al 24 agosto, sebbene i render dei 3 XL Lite siano già trapelati per via di fonti terze. La data scelta dalla società di Mountain View è antecedente al suo tipico evento autunnale: ciò potrebbe suggerire che l’azienda abbia in programma di rivelare i due dispositivi prima del solito, ma al momento sono soltanto supposizioni.

Nel frattempo BigG ha annunciato di voler estendere l’assistente digitale ai feature phone, vale a dire i telefoni supereconomici che non hanno Android Go come sistema operativo.