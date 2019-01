Google Pixel 3 Lite, lo smartphone su YouTube

Luca Colantuoni,

Il Google Pixel 3 Lite era già apparso in alcune foto circa due mesi fa. Lo smartphone è stato ora immortalato in un video pubblicato da un blog ucraino su YouTube. Questo modello di fascia media dovrebbe essere annunciato in primavera insieme al Google Pixel 3 Lite XL, ma al momento non sono arrivate conferme da Mountain View.

Come si può dedurre dal nome, il Pixel 3 Lite è la versione più economica del Pixel 3. Il design è simile con cornici piuttosto evidenti (non è presente il notch). La cover ha sempre due tonalità cromatiche, ma il materiale è plastica. La dotazione hardware sarà ovviamente inferiore rispetto a quella del “fratello maggiore”. Lo schermo con rapporto di aspetto 18:9 dovrebbe avere una diagonale di 5,56 pollici e una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel).

La scheda tecnica prevede inoltre un processore octa core Snapdragon 670, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Le fotocamere dovrebbero avere sensori da 12,2 e 8 megapixel, come quelli presenti nel Pixel 3. Le foto potrebbero quindi avere una qualità equivalente. Sul retro c’è il lettore di impronte digitali, mentre lungo il bordo inferiore trova posto la porta USB Type-C. Con questo modello tornerà il jack audio da 3,5 millimetri, come si può vedere nel video.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 2.915 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie. In base alle indiscrezioni di fine dicembre, il Pixel 3 Lite arriverà sul mercato statunitense in primavera (tramite l’operatore Verizon). Non è da escludere un annuncio al Google I/O 2019. Ulteriori informazioni sono attese nel corso delle prossime settimane.