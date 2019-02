Sony Xperia 1: il cinema arriva nelle nostre mani

Flavio Piccioni,

Siamo sempre al Mobile World Congress di Barcellona, e abbiamo appena provato i nuovi smartphone Xperia di Sony, caratterizzati da un design originale nel rapporto di schermo e da prestazioni al top.

Parliamo soprattutto di Sony Xperia 1, il nuovo flagship dell’azienda giapponese, che si propone di portare tutto il know-how cinematografico di cui Sony è leader in un prodotto dalle dimensioni compatte da portarsi sempre dietro. Iniziando proprio dallo schermo, abbiamo un pannello OLED con rapporto 21:9, risoluzione 4K e certificazione HDR, che il Presidente di Sony Mobile Communications, Mitsuya Kishida, ha chiamato display CinemaWide. A questo si aggiunge un audio stereo con doppi altoparlanti per rendere l’esperienza visiva una vera esperienza cinematografica.

Sul fronte della fotografia, altro settore molto caro a Sony, abbiamo un triplo sensore con lenti da 16mm (ultra-wide), 26mm (wide) e 52mm (tele) per poter scattare foto cristalline in ogni condizioni e ritratti di qualità superiore grazie al primo sistema di autofocus sull’occhio (Eye AF). Il tutto spinto da un processore Qualcomm Snapdragon 855, il top del momento.

Il fattore forma era quello che ci impauriva un po’ all’inizio, ma dobbiamo dire che il telefono è confortevole in mano e la modalità one-hand (ottenuta con un doppio tap rapido sul tasto home) aiuta nei casi in cui dobbiamo raggiungere punti estremi dello schermo.

Accanto a Xperia 1 Sony ha presentato anche Xperia 10 e Xperia 10 Plus, due modelli con processore Snapdragon serie 600 che vogliono portare la stessa esperienza cinematografica ad un budget più limitato.

Sony Xperia 1 sarà disponibile nel secondo trimestre di quest’anno, ma il prezzo non è ancora stato stabilito. Sony Xperia 10 e 10 Plus sono invece già disponibili al preordine con disponibilità a partire dal 4 marzo e prezzi consigliati rispettivamente di €349,90 e di €429,90. Riusciranno i nuovi smartphone Sony a risollevare l’azienda e farle guadagnare le quote di mercato perse negli ultimi anni?