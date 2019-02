Asus presenta il nuovo GS30

Antonino Caffo,

Asus ha annunciato l’arrivo della nuova Gaming Station GS30, un sistema di qualità, pensato per offrire un’esperienza di gioco elevata e, contemporaneamente, permettere attività professionali.

Il GS30 abbina la potenza di un processore Intel i7 di ottava generazione con la velocità di una scheda NVIDIA GeForce RTX 2080, per consentire un rendering ed un’elaborazione grafica avanzata. Grazie al supporto fino a quattro schermi da 8K, il GS30 offre esperienze video e streaming sicuramente coinvolgenti, con un multitasking esteso e funzionale. Dai fotografi ai video editor, passando per tutte le tipologie di creatori di contenuti, la Gaming Station GS30 si pone come vero sistema all-in-one, ottimo per varie esigenze e necessità.

A livello tecnico, la game station monta una GPU con 2944 CUDA Core e 8 GB di memoria GDDR6 per un gameplay fluido, per prestazioni grafiche fino a otto gigaray al secondo e 60 trilioni di RTX-OPS. C’è inoltre una tecnica di illuminazione Aura Sync RGB, con cui ottenere varie possibilità di illuminazione e personalizzazione, per evidenziare in tempo reale lo stato del sistema. Sempre grazie al potente hardware, i professionisti possono realizzare velocemente qualsiasi tipo di attività, creando e renderizzando oggetti o scene in modo realistico.

GS30 ha opzioni di archiviazione flessibili e complete, che vanno da un SSD da 256 GB SATA M.2 ad alta velocità, ad un HDD da 2 TB, dedicato all’archiviazione di file di grandi dimensioni. E non solo: dispone di un altro slot M.2 per l’installazione di un ulteriore hard disk SSD. Non mancano una doppia LAN Intel Gigabit, due porte USB 3.1 Gen 2 e sei USB 3.1 Gen 1, di cui due frontali. Asus Gaming Station GS30 è disponibile al prezzo consigliato di 2.599 euro.