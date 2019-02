Crosscall Trekker X4, smartphone con action cam

Flavio Piccioni,

Sono passati 10 anni dal lancio di Crosscall in Francia, e in 10 anni sono cambiate molte cose per l’azienda: un accordo commerciale con il colosso della distribuzione sportiva Decathlon, una crescita vicina al 2000% negli ultimi 4 anni, e riconoscimenti internazionali che l’hanno portata ad essere presente in quasi tutta l’Europa occidentale ma con ambizioni di crescere ancora verso nuovi mercati.

E se all’inizio erano feature phone resistenti ad urti e immersioni, la gamma di prodotti si è allargata a intere famiglie di smartphone e ad un ecosistema di accessori per viverli al meglio in ogni condizione: dai supporti per auto, moto e bicicletta alla esclusiva tecnologia X-Link che permette fra l’altro di collegare con dei pin magnetici caricabatterie ed estensioni di memoria.

E da un recente studio che ha mostrato come il 45% degli utenti Crosscall possiede anche una action cam per riprendere i momenti migliori della propria vita all’aria aperta è venuta l’idea per l’attuale flagship della casa francese: Crosscall Trekker X4 integra una vera action cam mantenendo un design sottile ed elegante e tutte le caratteristiche della linea Crosscall quali la resistenza a temperature estreme, sia alte che basse, l’impermeabilità totale, anche a liquidi di densità e composizione diversa dall’acqua, e la resistenza a ogni tipo di urto (i telefoni Crosscall hanno protezione con vetro Gorilla Glass di spessore doppio ai normali smartphone). Inoltre la batteria da 4400mAh riesce a garantire un’autonomia superiore.

La camera di Trekker X4 è in grado di filmare con diverse modalità e ampiezze: 88°, 110°, 140° e 170°, senza alcuna distorsione. Inoltre Crosscall ha progettato un’applicazione per modificare e montare video direttamente dal device, e la funzione per trasmettere in diretta, al momento solo via Facebook. Per il resto abbiamo un display Full HD da 5,5 pollici, piattaforma Qualcomm Snapdraqon 660, 4GB + 64GB di memoria espandibile, supporto alla doppia SIM, WiFi ac dual band e Bluetooth 5.0. Presente anche il jack audio da 3,5mm con auricolari impermeabili in confezione.