Digit, il robot umanoide che consegna i pacchi

Candido Romano,

C’è un nuovo robot nel club, dopo l’inquietante Atlas di Boston Dynamics: si chiama Digit ed è prodotto da Agility Robotics, il loro primo robot umanoide e bipede ad avere quattro arti. Può usarli per mantenere l’equilibrio, spingere porte e sollevare fino a 18 chilogrammi. Il tutto in un design futuristico decisamente più elegante rispetto ad altri robot umanoidi.

Agility Robotics è una startup nata dal dipartimento di robotica della Oregon State University, proprio come Boston Dynamics, nata dal MIT nel 1992. Non c’è ancora un video per Digit, ma il sistema appare molto simile a un precedente robot, chiamato Cassie, mostrato durante un filmato mentre fa una passeggiata.

Digit ha però dei sensori integrati LiDAR, insieme a un nuovissimo sistema di controllo che consente di salire le scale o evitare gli oggetti. Passerà del tempo prima che Digit arrivi ai livelli di Atlas, di certo non è ancora arrivato a fare parkour. Il CTO della startup, Jonathan Hurst, ha detto che sono in serbo importanti piani per il robot umanoide nei settori delle spedizioni, telepresenza o intrattenimento. “Il loro impatto potrebbe essere tanto grande quanto l’automobile in termini di cambiamenti degli stili di vita, questi robot promettono di trasformare la logistica e la consegna dei pacchi“, ha affermato.

Passerà un bel po’ di tempo prima che robot del genere consegnino i pacchi di Amazon. La startup in ogni caso dice che svelerà il prezzo durante il corso del 2019, con una messa in commercio nel 2020. “Abbiamo sviluppato Digit per un pubblico molto più grande di utenti, che desiderano esplorare applicazioni più ampie abilitate attraverso la mobilità delle gambe, piuttosto che concentrarsi solo sulla mobilità stessa“, ha affermato Damion Shelton, CEO di Agility Robotics e co-fondatore della società.