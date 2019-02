MWC 2019, HONOR Gaming+ per View 20

Filippo Vendrame,

Honor protagonista al Mobile World Congress 2019 di Barcellona con il lancio della nuova modalità HONOR Gaming+. Più nello specifico, trattasi di una serie di aggiornamenti che permetteranno di migliorare sensibilmente le prestazioni in ambito gaming su HONOR View 20. Dal punto di vista squisitamente tecnico, Honor Gaming+ va a miglioarare l’esperienza di gioco aggiornando l’intero sistema con l’aggiornamento dell’efficienza della GPU, l’ottimizzazione del carico della GPU, l’alta definizione e la tecnologia di previsione del caricamento AI. La nuova tecnologia migliora l’efficienza complessiva della GPU, offrendo ai consumatori una velocità maggiore, un’immagine più chiara e una definizione più elevata.

Il driver aggiornato per il chipset per GPU Mali-G76 include l’ottimizzazione delle trasformazioni, che migliora la programmazione dei lavori e il computing in parallelo per ottenere una maggiore efficienza. Questo riduce la duplicazione delle istruzioni e l’overdraw della GPU, oltre ad aumentare la velocità di trasferimento dei dati tra CPU, GPU e memoria. Inoltre, la GPU lavora senza interruzioni con l’innovativa tecnologia di programmazione della modulazione di frequenza AI per prevedere i carichi delle attività monitorando il frame rate al secondo (fps), la qualità dell’immagine e gli input touchscreen in tempo reale, e identifica in modo intelligente gli intoppi delle prestazioni.

L’ottimizzazione delle GPU migliora l’anti-aliasing e il filtraggio anisotropico e riduce il consumo energetico, fornendo immagini più vivide, dettagliate e chiare e una maggiore durata della batteria. L’aggiornamento è in grado di fornire più elementi su sfondi ricchi di dettagli e bordi più delineati per i personaggi di gioco, portando l’esperienza di mobile gaming su HONOR View20 ad un livello superiore.

Gaming+ supporta l’edizione Fortnite Vulcan. Quando si gioca a Fortnite a 60fps con HONOR View 20, Gaming+ aumenta l’efficienza energetica del 20,34%. I videogiochi mobile più popolari come QQ Speed e Honour of Kings sono stati ottimizzati per supportare la funzione ad alta definizione. Saranno visibili più dettagli in aree distanti mentre si gioca a QQ Speed, mentre i personaggi di Honour of Kings avranno bordi più delineati.

Le novità di gaming di Honor vanno però oltre ai semplici giochi perché riguardano anche il mondo della realtà aumentata. Gli utenti potranno, adesso, beneficiare delle massime possibilità di utilizzo legate alla fotocamera ToF presente su View 20 che offrirà un funzionamento simile al vecchio Kinect di Xbox. Sarà sufficiente collegare il telefono a uno schermo utilizzando un dock e un cavo, quindi posizionare il telefono in modo che la fotocamera possa inquadrare le persone per essere pronti a giocare direttamente sulla TV di casa. HONOR sta creando un ecosistema completamente nuovo di 3D TOF, collaborando con terze parti per sviluppare più giochi e applicazioni 3D TOF che fanno uso di questa tecnologia innovativa.

Tra le ulteriori novità si menzionano Magic AR (modelli 3D che imitano le persone), 3D Shaping (riconoscimento degli oggetti) e AI Calorie Counting (conteggio delle calorie del cibo inquadrato).