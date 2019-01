Di Luca Colantuoni, 22 gennaio 2019

Annunciato in Cina a fine dicembre, il nuovo Honor View 20 debutta ufficialmente in Europa. Lo smartphone è stato presentato durante un evento organizzato a Parigi e può essere acquistato anche in Italia. Il top di gamma, che ha già ricevuto vari riconoscimenti in occasione del CES 2019 di Las Vegas, porta sul mercato diverse innovazioni, tra cui spiccano il design in nanotexture, la fotocamera frontale in-display e la fotocamera posteriore da 48 megapixel.

George Zhao, presidente di Honor, ha dichiarato: «In tutto il mondo gli smartphone della serie View di Honor stanno conquistando i recensori professionisti e gli appassionati, offrendo tecnologie innovative e le migliori prestazioni del settore. I fan di Honor richiedono smartphone che offrano le migliori prestazioni. Honor View 20 è stato progettato pensando alle loro esigenze. Siamo entusiasti di offrire questo smartphone must-have agli utenti di tutto il mondo»

Honor View 20: tutti i dettagli

L’estetica è sempre stato uno dei punti di forza degli smartphone Honor. Con il View 20 viene introdotto uno nuovo design denominato Aurora Nanotexture. Utilizzando la nanolitografia è stata realizzata una cover in vetro con una sfumatura di colore a forma di V che richiama il nome della serie. Il View 20 è anche il primo smartphone a diffusione internazionale con fotocamera in-display. Nell’angolo superiore sinistro è presente un piccolo foro largo 4,5 millimetri, creato mediante un processo litografico. L’assenza del notch e lo spessore molto ridotto delle cornici hanno permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 91,82%.

Scheda tecnica (↑)

Essendo uno smartphone di fascia alta, la dotazione hardware comprende il meglio delle tecnologie attuali. Honor ha infatti scelto un processore octa core Kirin 980 a 7 nanometri con Dual NPU e sistema di raffreddamento a liquido, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash. Lo schermo All-View ha una diagonale di 6,4 pollici e una risoluzione full HD+ (2310×1080 pixel).

La fotocamera frontale in-display ha un sensore da 25 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0. Sul retro sono invece presenti due fotocamere, oltre al flash LED. Quella principale ha un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8. Grazie alla tecnica del pixel binning, che combina quattro pixel adiacenti in uno, si possono ottenere scatti da 12 megapixel quasi perfetti in condizione di scarsa illuminazione.

Galleria di immagini: Honor View 20, immagini dello smartphone

Honor ha sviluppato varie tecnologie e algoritmi IA che migliorano la qualità delle immagini (in termini di luminosità, contrasto e fedeltà cromatica). Non manca il supporto per funzionalità più tradizionali come HDR, effetto bokeh e riconoscimento automatico di oltre 1.500 scene raggruppate in oltre 60 categorie. La potenza del processore Kirin 980 permette inoltre di registrare video in super slow motion a 960 fps. L’intelligenza artificiale viene sfruttata anche per l’editing dei video e il calcolo delle calorie degli alimenti.

La seconda fotocamera posteriore è di tipo ToF (Time of Flight) 3D. È possibile catturare l’informazione sulla profondità e i movimenti degli oggetti in tempo reale. Grazie a questa fotocamera, lo smartphone diventa una console da gioco portatile. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS (dual band L1+L5), Galileo e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida (55% in 30 minuti). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Magic UI 2.0.1.

Honor View 20 è disponibile in Italia dal 22 gennaio 2019. Tre i colori offerti dal produttore al lancio: Midnight Black, Sapphire Blue e Phantom Blue (versione Moschino). Gli utenti possono acquistarlo online sullo store ufficiale HiHonor oppure nelle principali catene dell’elettronica di consumo. Il prezzo consigliato è 699,90 euro.