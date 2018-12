Honor View 20, fotocamera in-screen e Kirin 980

Luca Colantuoni,

Come promesso all’inizio del mese, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Honor View 20 (Honor V20 in Cina). Lo smartphone possiede un design simile al recente Huawei Nova 4, quindi la novità più evidente è rappresentata dal foro in corrispondenza della fotocamera frontale. La versione internazionale del dispositivo verrà mostrata il 22 gennaio a Parigi.

Honor View 20 ha uno schermo IPS da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2130×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio del 91,82% è stato ottenuto riducendo al minimo lo spessore delle cornici e spostando la capsula auricolare nel bordo superiore. La fotocamera frontale da 25 megapixel, abbinata ad un obiettivo con apertura f/2.0, è stata posizionata nell’angolo sinistro. Il foro praticato nel display ha un diametro di 4,5 millimetri. Usando la nanolitografia, Honor ha creato una cover in vetro con una texture a forma di V che richiama il nome della serie.

La dotazione hardware comprende il processore Kirin 980 con Dual NPU, 6 o 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti il sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8. Grazie al pixel binning è possibile combinare quattro pixel per ottenere immagini nitide da 12 megapixel anche in condizioni di scarsa illuminazione. La seconda fotocamera posteriore è di tipo ToF (Time of Flight) 3D e permette di catturare i movimenti del corpo.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. La tecnologia Link Turbo consente di incrementare la velocità di download usando in contemporanea le reti WiFi e 4G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida (4,5V-5A). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.

Honor View 20 (colori nero, blu e rosso) sarà disponibile in Cina dal 28 dicembre. I prezzi sono 2.999 yuan (6GB+128GB) e 3.499 yuan (8GB+128GB). La Moschino Edition con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa 3.999 yuan.