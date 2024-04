Mai prezzo più ECONOMICO per Motorola moto g14 su Amazon: occasione TOP

Immagina poter acquistare uno smartphone Android per i task di tutti i giorni senza spendere un capitale: oggi tutto ciò è possibile grazie a questa offerta shock di Amazon sul popolarissimo budget phone Motorola moto g14.

Apprezzato da milioni di utenti per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, il device della casa alata può essere tuo al prezzo shock di appena 102€ grazie allo sconto immediato del 31%.

Motorola moto g14 è in vendita su Amazon a un prezzo super conveniente con il 31% di sconto

Motorola moto g14 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sin dal primo utilizzo: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, telefonare, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora. Frontalmente il pannello da 6.5 pollici è ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione Full HD+, mentre il processore octa-core Unisoc T616 avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti garantisce un giorno pieno di utilizzo, Motorola moto g14 è un device ideale anche per scattare foto di buon livello: sul retro, infatti, è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP.

È solo sfruttando lo sconto immediato del 31% su Amazon che puoi acquistare il popolarissimo budget phone Motorola a un prezzo davvero conveniente; mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa in 24 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.