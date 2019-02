Filippo Vendrame,

Porsche fa davvero sul serio nel settore delle mobilità elettrica ed ha annunciato che la futura Porsche Macan sarà completamente elettrica. La Macan, si ricorda, è attualmente l’auto più venduta di Porsche. La volontà di convertirla in un modello completamente elettrico è il chiaro indicatore di come il costruttore tedesco stia investendo nell’elettrificazione delle sue autovetture. La Porsche Macan non arriverà subito ma entrerà in produzione all’inizio del prossimo decennio.

La Macan EV sarà la terza vettura completamente elettrica nella gamma Porsche. La prima sarà la nuova berlina sportiva Taycan che è la versione finale del concept Mission E dell’azienda. Auto che arriverà entro la fine del 2019. Una versione crossover della Taycan, chiamata Cross Turismo, entrerà in produzione nel 2020. Porsche non ha annunciato ulteriori dettagli sulla Macan elettrica, a parte la condivisione dello stesso sistema di ricarica a 800 V utilizzato nella Taycan e nella futura Cross Turismo. Ciò significa che i clienti possono aspettarsi tempi di ricarica molto rapidi, con la possibilità di aggiungere circa 400 Km di autonomia in appena 15 minuti ma solo nelle stazioni di ricarica che lo permetteranno.

La Porsche Macan sarà solo elettrica e questo significa che non ci saranno versioni ibride o con il classico motore a combustione. L’azienda automobilistica tedesca investirà oltre 6 miliardi di euro entro il 2022 per l’elettrificazione dei suoi modelli.

Le voci di una Macan elettrica risalgono al 2017, quando i dirigenti Porsche iniziarono a parlare pubblicamente di questa possibilità. Sebbene una data esatta per il debutto della Macan elettrica non ci sia, Porsche punterebbe a portarla al debutto entro i 2022.

Porsche non è l’unico costruttore europeo di prestigio a lavorare sulle auto elettriche. BMW, Mercedes e Audi stanno tutte realizzando modelli premium elettrificati. Investimenti che dovrebbero permettere al settore delle auto elettriche di evolvere rapidamente.