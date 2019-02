Telegram 5.4, riproduzione automatica dei video

Luca Colantuoni,

La software house russa ha annunciato la disponibilità di Telegram 5.4 per Android e iOS. Tre le novità introdotte con questa versione, ovvero la riproduzione automatica dei video, il controllo più granulare sull’utilizzo dei dati e le opzioni alternative al logout. Per il sistema operativo Apple è stato aggiunto il supporto agli account multipli, funzionalità disponibile su Android da dicembre 2017.

Telegram vuole rendere più coinvolgenti e immediate le conversazioni attraverso la riproduzione automatica dei video. Una simile funzionalità non sempre è gradita dagli utenti, pertanto la software house ha deciso di limitare l’autoplay solo ai video di piccole dimensioni, disattivando l’audio. Per ripristinare il suono deve solo premere i pulsanti del volume. Chi vuole gestire in maniera più granulare il download automatico di video, foto e file può utilizzare le nuove opzioni nella sezione Dati e archivio.

Per ogni connessione (rete cellulare, WiFi e roaming) ci sono tre impostazioni per l’uso dei dati (basso, medio e alto), ma è possibile scegliere opzioni separate per tipo di contenuto multimediale, dimensioni e tipo di chat (privata, gruppi, canali e contatti). L’impostazione personalizzata verrà sempre ripristinata quando l’utente sceglie temporaneamente una delle tre predefinite. Nei paesi con reti poco sviluppate o tariffe elevate verranno utilizzate impostazioni predefinite che riducono le dimensioni dei download.

Nella versione 5.4 è stata infine aggiornata la schermata di logout accessibile toccando i tre puntini nell’angolo superiore destro. Oltre alla voce Esci sono presenti cinque alternative: Aggiungi un altro account, Imposta un codice di blocco, Vuota la cache, Cambia numero di telefono e Contatta l’assistenza.

La funzionalità Account multipli su iOS permette di aggiungere fino a tre account (tre numeri di telefono) e di passare dall’uno all’altro senza logout. Ogni account avrà le sue notifiche push con l’indicazione dell’account dal quale sono state ricevute. Telegram 5.4 può essere scaricato dagli store Google e Apple.