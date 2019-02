FedEx SameDay Bot, robot autonomo per le consegne

Candido Romano,

FedEx ha svelato il suo prototipo di robot per le consegne. Prende il nome di SameDay Bot e promette consegne in un giorno. L’azienda si allinea quindi a un trend che sta portando molte altre a creare dei piccoli robot autonomi per le consegne, tra cui c’è il gigante Amazon. Si tratta chiaramente ancora di un prototipo, che andrà sperimentato dall’estate 2019 in alcune zone degli Stati Uniti, tra cui Memphis.

Si sono unite al progetto aziende come Lowe’s, Pizza Hut, Target e Walmart tra le altre, che si serviranno di SameDay Bot per consegnare anche i cibi. Il cuore del piccolo robot è un motore elettrico a zero emissioni e può trasportare prodotti sia caldi che freddi in un apposito spazio. La costruzione è stata affidata a DEKA Development & Research Corp e monta tutta una serie di sensori e algoritmi di apprendimento automatico per navigare anche sui terreni impervi.

Il robot è progettato per andare praticamente ovunque, quindi su marciapiedi, strade o erba, su gradini di scale e rampe ripide. Può arrivare a una velocità massima di 16 km/h ed è alimentato a batteria e creato per comunicare con chi lo circonda riguardo le sue prossime mosse. Inoltre è equipaggiato con LiDAR e telecamere multiple che permettono di rendersi conto dell’ambiente circostante. I suoi algoritmi di intelligenza artificiale aiutano a tracciare un percorso sicuro verso la destinazione, oltre a rilevare ed evitare gli ostacoli. La portata massima è di 45 kg.

Durante un evento FedEx in diretta, il vicepresidente Gloria Boyland ha spiegato come SameDay Bot consentirà consegne più efficienti: “Oggi si ha un veicolo da 900 chili che consegna una pizza che pesa meno di mezzo chilo o una busta contenente articoli dal peso di due chili“, ha detto. Il piccolo robot sarà invece più facile da gestire ed economico rispetto ai veicoli a benzina. Inoltre con la produzione di massa il prezzo calerà drasticamente.