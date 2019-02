Polestar 2 getta il guanto di sfida alla Model 3

Filippo Vendrame,

La prima auto elettrica di Volvo è stata finalmente svelata. Polestar, il brand della casa svedese specializzato in auto ad alte prestazioni, ha presentato Polestar 2, l’auto che più di tutte si candida come la diretta concorrente della Model 3 di Tesla. Un’autovettura elettrica molto interessante da tanti punti di vista. Polestar 2 dovrebbe rendere l’ansia da ricarica un lontano ricordo visto che offre un’autonomia di quasi 500 Km con una singola ricarica grazie al pacco batteria da 78 kWh.

Tanta autonomia ma anche prestazioni da vera sportiva grazie ai due propulsori elettrici, uno per asse, che permettono alla Polestar 2 di poter disporre di 408 CV e 660 Nm di coppia. Tutta questa potenza permette all’auto di raggiungere i 100 Km/h in meno di 5 secondi. Polestar 2 è anche un’auto particolarmente sofisticata grazie ad un sistema infotelematico innovativo. Il baricentro di questa piattaforma digitale è un maxi schermo touch da ben 11 pollici basato su Android. Non si tratta di una semplice implementazione di Android Auto in quanto a questo progetto ha collaborato direttamente Google.

Grazie a questa collaborazione, chi acquisterà la Polestar 2 potrà accedere con grande facilità a tutto l’ecosistema di servizi ed app di Google direttamente dallo schermo ben incastonato nella parte centrale della plancia dell’auto e senza dover accoppiare uno smartphone Android. Piattaforma che sarà aggiornabile. Dunque, Polestar e Google rilasceranno aggiornamenti via OTA che miglioreranno le funzionalità del sistema infotelematico di bordo.

Polestar 2 ha molto da offrire sulla carta. Dispone di alte prestazioni, di una lunga autonomia e di sistemi infotelematici di bordo avanzati. Un’auto che ha tutte le caratteristiche giuste per affrontare ad armi pari la Model 3 di Tesla.

Polestar 2 sarà offerta inizialmente nella versione Launch Edition a 59.900 euro. La produzione partirà nel 2020 ed è possibile già preordinarla in alcuni mercati. Nel 2021 arriverà anche una versione più economica al costo di 39.900 euro.