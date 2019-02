Samsung annuncia il Galaxy A10

Luca Colantuoni,

Samsung ha svelato tre nuovi smartphone in India, uno dei più promettenti dal punto di vista delle vendite. Oltre ai Galaxy A30 e A50, già annunciati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, gli utenti indiani potranno acquistare il più economico Galaxy A10. Al momento non è noto se questo modello verrà distribuito in Europa.

Il Galaxy A10 è chiaramente il modello più economico della serie. Il telaio è in plastica e lo schermo da 6,2 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e quindi un rapporto di aspetto 19.5:9. Invece del pannello Super AMOLED Infinity-U dei Galaxy A30 e A50, Samsung ha optato per un normale LCD con design Infinity-V. Il notch che ospita la fotocamera frontale con sensore da 5 megapixel e obiettivo con apertura f/2.0. La fotocamera posteriore nell’angolo superiore sinistro ha invece una risoluzione di 13 megapixel (obiettivo con apertura f/1.9).

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Exynos 7884, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono presenti anche la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Manca il lettore di impronte digitali. Gli utenti possono però sbloccare lo smartphone tramite riconoscimento facciale.

La batteria ha una capacità di 3.400 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI. Quest’ultima è forse l’unica nota positiva, considerato che le specifiche sono simili a quelle del Galaxy M10 (che tra l’altro ha una dual camera posteriore).

Il Gaalxy A10 sarà disponibile in tre colori (blu, rosso e nero) dal 2 marzo. Il prezzo è 8.490 rupie, pari a circa 105 euro.