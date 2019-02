Ecco i vincitori del Sony Open World Photography

Antonino Caffo,

La World Photography Organization ha svelato le 10 immagini vincitrici della competizione Open del 2019 Sony World Photography Awards. Gli scatti scelti dalla giuria coprono una varietà di categorie, dalla natura alla vita quotidiana, fino a cultura e tradizioni nazionali.

I vincitori provengono da paesi di tutto il mondo, dalla Cina alla Repubblica Ceca, con un numero record di immagini inviate da persone in 195 paesi. Ognuno dei 10 vincitori competerà adesso per il titolo di Open Photographer of the Year, un riconoscimento che assegna anche un premio in denaro di 5 mila dollari. Ecco i vincitori.

Architecture: Philippe Sarfati, Francia per Heatwave

Culture (supported by Culture Trip): Pan Jianhua, Cina per Shadow Puppetry

Creative: Martin Stranka, Repubblica Ceca per Dreamers and Warriors

Motion: Christy Lee Rogers, USA per Harmony

Landscape: Hal Gage, USA per Stumps, Alder Lake, Nisqually River, Oregon

Natural World and Wildlife: Tracey Lund, UK per Underwater Gannets

Portraiture: Richard Ansett, UK per Grayson Perry – Birth

Still Life: Rachel Yee Laam Lai, Hong Kong, per Peony and Leaves

Street Photography: Carole Pariat, Francia, per Open Air Toilet: When Will it End?

Travel (supported by Eurostar): Nicolas Boyer, Francia, per Woman Wearing a Wedding Dress

Oltre a questi, Sony ha annunciato i vincitori dei premi nazionali, assegnati per celebrare il talento fotografico locale. Il vincitore assoluto dello scorso anno, l’artista inglese Alys Tomlinson, è tornato a casa con un premio da 25 mila dollari e una vasta copertura di attrezzatura fotografica di Sony. L’annuncio arriva un mese prima della presentazione della shortlist Professional della competizione, che verrà seguita tre settimane dopo, il 17 aprile, da una cerimonia di premiazione a Londra, durante la quale verrà svelato il vincitore assoluto. Tutti i lavori saranno pubblicati in un libro ed esposti alla Sony World Photography Awards Exhibition di Londra dal 18 aprile al 6 maggio. La mostra farà poi tour in Italia, Germania e Giappone.