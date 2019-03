Blackview Max 1: smartphone con proiettore laser

Flavio Piccioni,

Fra i tanti prodotti presenti al Mobile World Congress di Barcellona ha sicuramente catturato la nostra curiosità l’ultimo smartphone della cinese Blackview, azienda nota principalmente per una linea di rugged phone ma che negli scorsi mesi aveva annunciato il suo nuovo flagship. Blackview Max 1 sta finalmente per essere disponibile all’acquisto, ma vediamo un po’ meglio di cosa si tratta e quali impressioni ne abbiamo avuto.

Sicuramente la peculiarità del Max 1 è il proiettore laser integrato. Eravamo un po’ scettici sulla qualità effettiva della proiezione date le dimensioni ridotte del dispositivo, ma ci siamo dovuti ricredere quando siamo arrivati nell’area demo allestita dall’azienda. Sebbene l’ambiente fosse molto luminoso la qualità dell’immagine è stata decisamente al di sopra delle nostre aspettative.

Il sistema di proiezione è dotato di tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical System) ed utilizza uno speciale specchietto per trasformare il raggio laser proveniente dal modulo interno in una immagine completa, capace di raggiungere e superare i 100 pollici di diagonale mantenendo una buona qualità dei dettagli. Sono presenti inoltre l’autofocus rapido e la correzione del trapezio. Blackview non ci ha fornito un dato sui lumen emessi dal Max 1 ma abbiamo potuto verificare personalmente il grado di bontà delle immagini trasmesse.

Il resto delle specifiche dello smartphone comprendono un display AMOLED Full HD+ di produzione Samsung da 6 pollici con Gorilla Glass, processore Mediatek Helio P23, 6GB di RAM, 64GB di memoria interna, fotocamera principale da 12MP e dual camera frontale da 16+2MP, batteria da 4680mAh con ricarica rapida da 24 Watt, il tutto in un device di soli 10,2mm di spessore. Anche la confezione d’acquisto è molto interessante, dal momento che comprende un supporto con treppiede, un telecomando Bluetooth e uno speaker a 360° per migliorare l’esperienza cinematografica in qualsiasi luogo.

Blackview Max 1 è disponibile al preordine al prezzo promozionale di $399 che però salirà nelle prossime settimane per raggiungere gradualmente un prezzo di circa $600.