Google Maps mostra monopattini e bici in 80 città

Marco Locatelli,

A dicembre, Google aveva introdotto una nuova funzionalità che permetteva agli utenti di trovare la disponibilità di biciclette e monopattini elettrici di Lime nelle vicinanze all’interno di Google Maps, in 13 diverse città. Questo fine settimana il colosso di Mountain View ha annunciato che la feature si estende ad oltre 80 città in tutto il mondo.

Quando si effettuerà un percorso breve, Google Maps in automatico andrà a verificare se nelle vicinanze sono disponibili monopattini o biciclette elettriche di Lime per raggiungere la meta in maniera del tutto ecologica.

Anche in questo caso, come quando si effettuano itinerari a piedi o in auto Google Maps calcola il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione e anche l’eventuale costo di noleggio dei mezzi elettrici di Lime.

Purtroppo gli italiani attenti alle tematiche di mobilità ecosostenibile avranno poco di cui esultare: al momento tre le 80 città, infatti, non c’è ancora nessuna località italiana. Ecco, di seguito, quali sono le città incluse in questa funzione di Google Maps.

USA: Arizona (Mesa, Scottsdale), Arkansas (Little Rock), California (Monterey, Mountain View, San Marcos, Santa Barbara), Colorado (Denver), Florida (Miami, Orlando), Georgia (Atlanta, Statesboro), Idaho (Boise), Indiana (Bloomington, South Bend), Kentucky (Louisville), Massachusetts (Arlington, Bedford, Belmont, Chelsea, Everett, Malden, Medford, Melrose, Milton, Needham, Newton, Revere, Waltham, Watertown, Winthrop), Michigan (Lansing), Nevada (Reno), Missouri (St. Louis), New Jersey (Keyport, Metuchen, Plainsfield), New York (Ithaca, Queens, Rockaways), North Carolina (Charlotte, Charlottesville, Greensboro, Greenville, Jacksonville, Raleigh/Durham), Ohio (Columbus, Oxford), Oklahoma (Oklahoma City, Tulsa), Rhode Island (Providence), Tennessee (Memphis, Nashville), Texas (Corpus Christi, Lubbock), Utah (Salt Lake City), Virginia (Harrisonburg), Washington (Tacoma), Washington DC.

Resto del Mondo: Bruxelles, Calgary, Christchurch, Londra, Lione, Madrid, Malaga, Malmö, Marsiglia, Città del Messico, Milton Keynes, Oxford, Pamplona, ​​Parigi, Poznań, Stoccolma, Sydney, Tel Aviv, Vienna, Varsavia, Wellington, Wroclaw, Saragozza.